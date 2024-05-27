Лукашенко: Мы заинтересованы в развитии туризма с Алтайским краем

Беларусь рассчитывает на активизацию партнерских связей с Алтайским краем. Это Александр Лукашенко заявил во время встречи с губернатором региона. Президент отметил тесные связи между Минском и Барнаулом. Край считается житницей и одним из ключевых аграрных регионов России. Но не только сельским хозяйством едины. Планы куда масштабнее.

Машиностроение

Программа пребывания делегации российского региона включает посещение крупнейших предприятий Беларуси (МТЗ, "Амкодор", МАЗ), продукция которых отлично зарекомендовала себя не только в России, но и на других зарубежных рынках. Президент обозначил заинтересованность белорусской стороны в алтайских комплектующих для машиностроения.

В данном контексте Александр Лукашенко также упомянул и лифтовое оборудование белорусского производства. В Алтайском крае уже более 60 % замененных лифтов в жилых домах - белорусские. В этом году в регионе планируется заменить лифты почти в 400 домах, поэтому Беларусь, по словам Президента, заинтересована участвовать в тендерах, готова поставлять лифтовое оборудование для нового строительства, гарантируя при этом обслуживание и ремонт.

Пассажирский транспорт

Пассажирская техника отечественного производства уже широко представлена в транспортном парке Алтайского края. Глава государства отметил готовность Беларуси и впредь предлагать современные автобусы как в газомоторном, так и в дизельном исполнении: автобусы школьной модификации, низкопольные для безбарьерной среды, а также электробусы. Чтобы определиться с комплектацией, российской делегации предложено ознакомиться с модельным рядом непосредственно на МАЗе и пройти тест-драйв.

Поставки специальной техники

Широкую гамму коммунальных, дорожно-строительных и других специальных машин предлагает белорусский "Амкодор", посещение которого также предусмотрено программой пребывания делегации Алтайского края. "Готовы в кратчайшие сроки обеспечить поставку в ваш регион всей необходимой линейки", - заверил глава государства.

Интерес для российской стороны могут представлять пожарная и аварийно-спасательная техника, разработанные предприятием Минской области. При ее изготовлении на базе шасси МАЗ применяются современные композитные материалы, что обеспечивает высокую надежность и увеличенный срок эксплуатации - до 20 лет.

Сотрудничество Минска и Барнаула

Также важные направления взаимного интереса - гуманитарная сфера и туризм. Прорабатывается открытие прямого авиарейса Минск - Барнаул. И в целом стороны намерены заметно активизировать кооперацию.

Беспилотные системы гражданского назначения

Алтайский край в рамках нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы" ведет разработку региональной программы, которая позволит приобретать беспилотные летательные аппараты для нужд сельского хозяйства, системы образования, природоохранной деятельности.

"В этом направлении Беларусь имеет хорошие компетенции, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Мы готовы вас с ними познакомить. Если понравится, будем вместе работать".

Гуманитарная сфера

Наряду с традиционными экономическими направлениями Александр Лукашенко предложил уделять больше внимания сотрудничеству в гуманитарной сфере - как в образовании и спорте, так и в новых отраслях.

Туризм и транспортное сообщение

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии туризма с Алтайским краем. "Это один из красивейших, просто сказочных регионов России, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Для активизации поездок, деловых и туристических, необходимо хорошее транспортное сообщение. А точнее - открытие прямого авиарейса между Минском и Барнаулом. Это, на мой взгляд, также актуальная тема для взаимной проработки".

Уже после встречи с Президентом губернатор Алтайского края подсветил журналистам важную тематику партнерских отношений. Строятся они через экономику. Кстати, в программе у Виктора Томенко посещение ряда белорусских предприятий.

Томенко: Ищем новые ниши, где можно заметно прибавить в сотрудничестве

Связь между Россией и Беларусью, в нашей ситуации Алтайского края и Республики Беларусь, такая тесная и неразрывная, что любой разговор, любые переговоры все равно идут по широкому кругу вопросов. Здесь вопросы непосредственно социально-экономического сотрудничества, экономического в первую очередь. Здесь все, что касается нашего взаимодействия в разных отраслях народного хозяйства. У нас уже есть определенные достижения. Мы не с нуля, как говорится, работать начинаем. Мы продолжаем и ищем пути, где еще можно хорошо и заметно прибавить в тех показателях и результатах нашей деятельности, которые видны и, самое главное, нужны людям и Беларуси, и Алтайского края. Виктор Томенко, губернатор Алтайского края России