Лукашенко на переговорах с Мирзиёевым: Белорусское качество - это надолго, а не на один год

Белорусское качество - это надолго, а не на один год. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 февраля на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе, сообщает БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что наступивший год объявлен в Беларуси Годом качества. "Это надолго, не только один год", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Развитию и модернизации производств в Беларуси сейчас уделяют особое внимание. Тем более отечественная продукция очень востребована на соседних рынках благодаря своему качеству.

"Мы сейчас хотим еще больше "закрутить" качество. Почему - качества белорусского хотят, - отметил Президент. - И в России люди привыкли к белорусскому - это было наше общее, советское. Сейчас мы его довели до приличного уровня. Качество мы подтянем. Так что имейте в виду, у нас техника будет еще более качественной".

При этом Беларусь готова не просто поставлять технику, но и создавать на местах сервисные центры для ее обслуживания. Такой опыт накоплен уже давно.

"Было бы здорово. Когда есть сервис, фермеры совершенно по-другому относятся, - отметил Шавкат Мирзиёев. - У нас из 10 тракторов 5 - из Беларуси".

Президент Узбекистана поручил своей делегации взять эти вопросы на особый контроль.