Лукашенко на переговорах с Путиным: Наше дело правое, мы все равно победим

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия успешно решат возникающие проблемы в сфере безопасности. Об этом он заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БелТА.



"В безопасности вы правы, я вас поддерживаю. Здесь у нас проблем немало. Но их будем решать. Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое и рано или поздно мы все равно победим", - подчеркнул белорусский лидер.



Глава государства отметил, что в сфере безопасности на встрече есть о чем поговорить, особенно в связи с тем, что НАТО концентрирует войска на западных рубежах.