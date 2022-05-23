3.71 BYN
Лукашенко на переговорах с Путиным: Наше дело правое, мы все равно победим
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия успешно решат возникающие проблемы в сфере безопасности. Об этом он заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БелТА.
"В безопасности вы правы, я вас поддерживаю. Здесь у нас проблем немало. Но их будем решать. Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое и рано или поздно мы все равно победим", - подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства отметил, что в сфере безопасности на встрече есть о чем поговорить, особенно в связи с тем, что НАТО концентрирует войска на западных рубежах.