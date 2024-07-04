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Лукашенко на полях ШОС встретился с Эрдоганом
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает БЕЛТА.
Белорусско-турецкие контакты на высшем уровне активно развиваются. Состоялось четыре визита Президента Беларуси в Турцию. В 2016 году осуществлен первый официальный визит Президента Турции в Беларусь. Главы государств на регулярной основе проводят телефонные разговоры и встречаются на международных площадках.
Турция занимает шестое место по объему взаимного товарооборота и восьмое место по экспорту белорусских товаров среди торговых партнеров Беларуси. В 2023 году товарооборот третий год подряд превысил миллиардный рубеж и достиг почти 1,3 млрд долларов.
Фото: БЕЛТА
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