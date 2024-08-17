Лукашенко на саммите Глобального Юга: Мы живем под варварскими санкциями, которые губительно отражаются и на ваших народах

Незаконные санкции Запада в отношении Беларуси в том числе губительно отражаются и на народах других стран. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на третьем саммите "Голос Глобального Юга" в формате видеоконференции, сообщает БЕЛТА.

"На протяжении ряда лет мы живем под незаконными, несправедливыми, варварскими санкциями, которые не только оказывают воздействие на нашу страну, но и губительно отражаются на ваших народах. Так, ограничения в отношении экспорта белорусских минеральных удобрений обострили проблемы нехватки продовольствия и голода в беднейших странах",

- подчеркнул белорусский лидер.

Он констатировал, что Запад по-прежнему провоцирует конфликты, порождающие многомиллионные потоки беженцев, а потом цинично обвиняет Глобальный Юг и Беларусь в миграционном кризисе.

"Однако истинная причина - в выкачивании ресурсов и навязывании развивающимся странам системы неэквивалентного обмена",

- уверен белорусский лидер.