Лукашенко на саммите в Санкт-Петербурге: Хотелось бы видеть ЕАЭС одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения





Белорусскому лидеру также был задан вопрос относительно безопасности на границах на западном направлении. "Из Польши не давят?" - спросил один из журналистов.



"Ничего страшного. Я же старый пограничник. Как я могу (не обеспечить безопасность на рубежах- Прим. ред.)", - заверил Александр Лукашенко.



Прозвучал вопрос: "Разгоняется уже тема, что Боррель (верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель- Прим. ред.) говорил в Евросоюзе, что чуть ли ни Россия собирается напасть на НАТО. То есть, сейчас с Украиной разберемся…"



"Это дурь. Это человек дурной просто. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал", - сказал Президент.



"Нам что, до войны сегодня новой? Нам с этой (в Украине- Прим. ред.) надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно. И не только для нас. Но и для них, чтобы не потерять Украину. Я так понимаю это", - добавил белорусский лидер.



Главу государства спросили, нет ли обиды на то, что Никол Пашинян приехал в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС, но ранее не участвовал в саммите ОДКБ в Минске. "Вы что?! Это разные форматы. Я знал об этом. Я же тогда говорил, что он прилетит в Питер. Когда я с ним разговаривал, я ему говорю: "Никол Воваевич, в Питер-то ты же прилетишь?" Он говорит: "Ну, это другой формат - экономический. Мы обижены на военно-политический - ОДКБ, а это экономика". Поэтому я знал, что он прилетит в Питер. И в этом его поддержал тогда, поддерживаю и сейчас. Какая тут обида?!" - сказал Александр Лукашенко.



Журналисты продолжили мини-пресс-конференцию: "Не потеряем Армению из числа друзей?"



Александр Лукашенко в ответ сказал: "Если Армения хочет "умереть" экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это умные люди. Поэтому нет, я об этом даже не думаю и не беспокоюсь. Я уверен, что Армения никуда не денется. Что она, не видела, как в Афганистане падали люди - за шасси цеплялись. Помните, когда американцы уходили? Точно так используют Армению и свалят. Вы думаете, этого не будет? Будет так. Это их политика. И армяне умный народ, умные люди. Они понимают, что именно так и будет".



"Кто им что поможет? Там Европа, Франция пытаются чего-то сделать. Вы видите, что происходит во Франции. Им бы у себя разобраться - французам, а потом уже лезть на Кавказ. Они у себя разобраться не могут. Это армяне видят. Поверьте мне. То, что публично происходит, - это одно. То, что происходит за рамками публичности, - это совсем другое. В этом суть политики. Там происходят главные процессы. Вот в силу тех процессов Армения обязательно будет здесь с нами. Потому что здесь самое важное направление их развития", - добавил белорусский лидер.



Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко подчеркнул, что уровень сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза значительно выше, чем, например, в ШОС или БРИКС, и партнерам необходимо работать над дальнейшим развитием объединения.



"Анализировалась ранее работа всех объединений: ШОС, БРИКС и прочие. Мы (речь о ЕАЭС- Прим. ред.) самые продвинутые. Ни ШОС, ни БРИКС не имеют таких тесных связей, не разговаривают на одном языке, как все мы - без переводчика. И самое главное - в экономике не имеют этого единого экономического пространства. Мы за десять лет в ЕАЭС удвоили товарооборот, ВВП - 2,5 трлн долларов. Огромное количество товаров и услуг, которые мы производим здесь. Что нам еще надо? Нам надо двигаться в этом направлении", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко пояснил, что ШОС и БРИКС хоть и важные, но в основном более политические организации: "Они не имеют того, что имеем мы, - материального, что можно пощупать. Хотя у нас недостатков предостаточно. Я говорю про нашу экономическую организацию. Не про ОДКБ, не про СНГ. Хотя СНГ - колоссальный резерв вот этого нашего экономического союза. Поэтому нам надо просто в этом направлении двигаться, а не заморачиваться на каких-то мелочах".



"И вот эта военная операция в Украине - она нас многому научила и толкает просто дальше двигаться. А мы застыли. Надо двигаться. База солиднейшая. Ни в одной организации нет такой базы", - подчеркнул он.