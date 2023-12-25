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Лукашенко на саммите в Санкт-Петербурге: Хотелось бы видеть ЕАЭС одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения

Предпраздничная неделя стартует с интеграционных встреч в Санкт-Петербурге. Там сегодня проходит саммит лидеров стран Евразийского экономического союза, в который входят Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения.

В первой половине дня с рабочим визитом в Россию прибыл белорусский лидер. В повестке заседания Высшего Евразийского экономического совета более двух десятков вопросов, среди них вопрос дальнейшего развития объединения.

В духе экономического прагматизма обозначены конкретные цели: строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации,

формирование общего транспортно-логистического пространства и общего финансового рынка, активное международное позиционирование союза. Важный момент: в Санкт-Петербурге подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

Во вторник, 26 декабря, еще предстоит неформальная встреча лидеров СНГ. О сегодняшнем переговорном дне рассказала Наталья Бреус.

Есть такая традиция у лидеров постсоветского пространства - сверять часы чуть ли не под бой курантов. Стало уже привычным, что на финише уходящего года Владимир Путин приглашает коллег. В последние годы все чаще в родные для него места. В город на Неве с утра прилетел и Александр Лукашенко. Несмотря на погодный минус, встречают в Питере тепло.

И хоть ритм жизни в это время в Северной столице России совершенно особый - чувствуется приближение Нового года и праздничная суета, президенты обсуждают совсем не праздные вопросы. Сначала саммит глав государств ЕАЭС - это возможность подвести итоги работы объединения, ведь в следующем году исполняется 10 лет, как был подписан договор о Евразийском экономическом союзе.

Журналисты, пользуясь случаем, спросили Александра Лукашенко об экономической эффективности ЕАЭС, но еще больше вопросов о насущных проблемах - от ситуации на западных рубежах, урегулирования в Украине до опасений:не потеряем ли Армению?

Говоря о перспективах урегулирования конфликта в Украине, Александр Лукашенко отметил, что в предстоящем году есть шанс продвинуться в этом вопросе.

"Думаю, что самый шанс. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах", - подчеркнул глава государства.

Отвечая на уточняющий вопрос, о каких решениях идет речь, военных или политических, Александр Лукашенко сказал: "Сейчас уже и до политиков дошло. Военные поддавливают. Как я всегда говорил, военные видят, что происходит. Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать".



Белорусскому лидеру также был задан вопрос относительно безопасности на границах на западном направлении. "Из Польши не давят?" - спросил один из журналистов.

"Ничего страшного. Я же старый пограничник. Как я могу (не обеспечить безопасность на рубежах- Прим. ред.)", - заверил Александр Лукашенко.

Прозвучал вопрос: "Разгоняется уже тема, что Боррель (верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель- Прим. ред.) говорил в Евросоюзе, что чуть ли ни Россия собирается напасть на НАТО. То есть, сейчас с Украиной разберемся…"

"Это дурь. Это человек дурной просто. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал", - сказал Президент.

"Нам что, до войны сегодня новой? Нам с этой (в Украине- Прим. ред.) надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно. И не только для нас. Но и для них, чтобы не потерять Украину. Я так понимаю это", - добавил белорусский лидер.

Главу государства спросили, нет ли обиды на то, что Никол Пашинян приехал в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС, но ранее не участвовал в саммите ОДКБ в Минске. "Вы что?! Это разные форматы. Я знал об этом. Я же тогда говорил, что он прилетит в Питер. Когда я с ним разговаривал, я ему говорю: "Никол Воваевич, в Питер-то ты же прилетишь?" Он говорит: "Ну, это другой формат - экономический. Мы обижены на военно-политический - ОДКБ, а это экономика". Поэтому я знал, что он прилетит в Питер. И в этом его поддержал тогда, поддерживаю и сейчас. Какая тут обида?!" - сказал Александр Лукашенко.

Журналисты продолжили мини-пресс-конференцию: "Не потеряем Армению из числа друзей?"

Александр Лукашенко в ответ сказал: "Если Армения хочет "умереть" экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это умные люди. Поэтому нет, я об этом даже не думаю и не беспокоюсь. Я уверен, что Армения никуда не денется. Что она, не видела, как в Афганистане падали люди - за шасси цеплялись. Помните, когда американцы уходили? Точно так используют Армению и свалят. Вы думаете, этого не будет? Будет так. Это их политика. И армяне умный народ, умные люди. Они понимают, что именно так и будет".

"Кто им что поможет? Там Европа, Франция пытаются чего-то сделать. Вы видите, что происходит во Франции. Им бы у себя разобраться - французам, а потом уже лезть на Кавказ. Они у себя разобраться не могут. Это армяне видят. Поверьте мне. То, что публично происходит, - это одно. То, что происходит за рамками публичности, - это совсем другое. В этом суть политики. Там происходят главные процессы. Вот в силу тех процессов Армения обязательно будет здесь с нами. Потому что здесь самое важное направление их развития", - добавил белорусский лидер.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко подчеркнул, что уровень сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза значительно выше, чем, например, в ШОС или БРИКС, и партнерам необходимо работать над дальнейшим развитием объединения.

"Анализировалась ранее работа всех объединений: ШОС, БРИКС и прочие. Мы (речь о ЕАЭС- Прим. ред.) самые продвинутые. Ни ШОС, ни БРИКС не имеют таких тесных связей, не разговаривают на одном языке, как все мы - без переводчика. И самое главное - в экономике не имеют этого единого экономического пространства. Мы за десять лет в ЕАЭС удвоили товарооборот, ВВП - 2,5 трлн долларов. Огромное количество товаров и услуг, которые мы производим здесь. Что нам еще надо? Нам надо двигаться в этом направлении", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что ШОС и БРИКС хоть и важные, но в основном более политические организации: "Они не имеют того, что имеем мы, - материального, что можно пощупать. Хотя у нас недостатков предостаточно. Я говорю про нашу экономическую организацию. Не про ОДКБ, не про СНГ. Хотя СНГ - колоссальный резерв вот этого нашего экономического союза. Поэтому нам надо просто в этом направлении двигаться, а не заморачиваться на каких-то мелочах".

"И вот эта военная операция в Украине - она нас многому научила и толкает просто дальше двигаться. А мы застыли. Надо двигаться. База солиднейшая. Ни в одной организации нет такой базы", - подчеркнул он.

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Если Токаев и Жапаров не стали делать интриги из своего приезда - заранее сказали "будем!", то ждать ли Пашиняна - не было понятно. Ереван в последнее время позволяет себе пропускать интеграционные встречи. Но все так активно и публично возлагали надежды на его приезд - от помощника Путина до российского МИД, что, кажется, армянский премьер решил оправдать надежды. Евразийская "пятерка" собралась в Ельцинской библиотеке.

В 2024 году 10-летие подписания договора о ЕАЭС

Встреча в узком формате прошла практически без прессы. В кулуарах обсуждали, стоит ли в этом видеть какой-то знак. Свет на переговоры пролила риторика лидеров уже на заседании в расширенном составе. Предстоящая знаковая дата для союза - повод оглянуться назад, подвести итоги, что еще важнее - обсудить проблемы. И ответить на главный вопрос - как жить дальше?

А. Лукашенко считает главным достижением стабильно функционирующие общий рынок и единое таможенное пространство

"Считаю главным достижением стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство со всеми недостатками", - сказал белорусский лидер.

Товарооборот союза с внешними партнерами за последние семь лет в абсолютных показателях увеличился более чем на 340 млрд долларов. Объемы взаимной торговли удвоились и составили порядка 85 млрд долларов. "У Беларуси с Россией в этом году будет где-то около 50 млрд долларов (взаимной торговли- Прим. ред.), - отметил Александр Лукашенко. - Сохраняется высокий уровень самообеспеченности союза сырьевыми ресурсами и ключевыми видами продовольствия".

Страны играют важную роль в вопросах глобальной продовольственной безопасности

Страны ЕАЭС могут накормить - и не только своих - людей. Это при том, что на старте работы объединения сальдо по продовольствию было в минусе. Сейчас вышли в плюс. Страны ЕАЭС удерживают второе место в мире по добыче нефти и газа, производству минеральных удобрений, третье - по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции, четвертое - по добыче угля.

А. Лукашенко: Сообща справились

Напомню, что такие результаты достигнуты в очень неблагоприятных внешних условиях, когда наши геополитические конкуренты открыто вознамерились разъединить нас. Но мы сообща справились с этим вызовом и поступательно двигаемся вперед. Наше интеграционное объединение открыто для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с ведущими экономиками. Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому ни хотелось. Мы строим диалог на условиях равенства и уважения интересов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Подписано соглашение ЕАЭС о свободной торговле с Ираном

И вот пример - подписано соглашение о создании зоны свободной торговли с Ираном. Это крупнейшая экономика Среднего Востока и ключевой элемент южного торгового пути с Ближним Востоком и Южной Азией. Соглашение позволит нарастить экспорт в эту страну, сэкономить на таможенных пошлинах. По прогнозу, общий товарооборот увеличится минимум вдвое.

Мы полагаем, что те преференции, которые получат в результате работы этого соглашения наши компании, позволят как минимум в ближайшие годы удвоить объемы взаимного товарооборота. И это радует.
Михаил Мясникович, председатель Коллегии ЕЭК
Это очень важный знаковый день. Это начало новой цивилизации между нашими странами. Конечно же, торговля создает предпосылки для развития наших цивилизаций. Поэтому сегодня мы становимся свидетелями важного события - наши бизнесмены и наши предприниматели смогут иметь более упрощенные отношения и развивать свои связи с ЕАЭС.
Аббас Али-Абади, министр промышленности, рудников и торговли Ирана

Союз расширяет круг друзей, смотрит на перспективу - на 5 и больше лет вперед - с экономическим прагматизмом.


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Особое внимание уделяется вопросу финансовой поддержки евразийских кооперационных проектов в промышленности за счет средств бюджета союза. Хорошие новинки. Мы будем строить совместно новые предприятия и этим самым развивать нашу экономику. Решение принято, критерии подбора таких проектов разработаны и одобрены. Также важное место занимает совместная работа по развитию транспортно-логистической, цифровой инфраструктуры государств-членов, повышение транспортной связанности союза с активно развивающимися рынками третьих стран. Приводился пример не только Ирана, но и Египта. Сопряжение наших инфраструктурных возможностей, реализация потенциала международных организаций, институтов развития могут и должны обеспечить задачи по формированию общеконтинентального транспортно-логистического и торгово-экономического пространства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Развитие транспортно-логистической и цифровой инфраструктуры

Еще один важный пункт планов был и остается - логистика. Работа по совместному развитию транспортной и цифровой инфраструктуры не останавливается ни на секунду. Объединяя здесь усилия, получим в итоге континентальный эффект!

"Хороший пример такого объединения усилий - транспортный коридор "Север - Юг", который реализуется по инициативе Президента России с участием Азербайджана и Ирана. Это будет прорыв транспортный и логистики. Важно придать этому проекту динамику. Ни в коем случае нельзя его оставить на бумаге", - заметил белорусский лидер.

"Максимальное раскрытие посылов и направлений, отраженных в декларации, - задача для наших правительств и комиссии. В условиях формирования новой высококонкурентной геополитической среды итогом реализации всех планов хотелось бы видеть Евразийский экономический союз если не к 2030-му, то к 2045 году точно одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения", - сказал Александр Лукашенко.


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Клуб друзей в мире

В речи Президента в очередной раз звучала мысль, которую можно сформулировать просто: один в поле не воин! Речь и о самом ЕврАзЭС, и о сопряжении с ШОС и БРИКС - с теми структурами, где страны настроены сотрудничать, а не конфликтовать.

"Возьмите ШОС, БРИКС, они так не продвинулись в экономике, как мы. У них нет этой динамики, - отметил глава белорусского государства. - Они не достигли такого уровня интеграции, которого достигли мы. И главное сейчас не потерять темп. Надо двигаться в этом направлении, чтобы мы были ведущими не только региональной, но и мировой экономической организации. Будет экономика, к этому и политика придет, и военно-политическое сотрудничество, если будет что защищать. Оно тоже никуда не денется. У нас шанс. Самое главное не остановиться".

Председательство в ЕАЭС переходит от Москвы к Еревану

Председательство в ЕАЭС переходит от Москвы к Еревану. Но провести следующий саммит, приуроченный к юбилейной дате объединения, предложено в Москве. Эту идею лидеры поддержали. Принято кадровое решение. Экс-премьер Казахстана сменит Мясниковича на посту председателя Коллегии ЕЭК. Поводя итоги российского председательства, Путин сказал не только об экономическом эффекте.

Взаимодействие в рамках союза продолжает развиваться динамично и успешно по всем направлениям интеграционного строительства. Даже несмотря на известные трудности, связанные с непростой международной внешней ситуацией, с удовлетворением отмечаем, что в текущем году во всех странах - членах объединения фиксируется стабильный рост экономик.
Владимир Путин, Президент России
Символично, что председательство Армении совпадает с 10-летием подписания договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать наше взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении

По итогам саммита принят ряд документов, в том числе декларация о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года. В центре внимания по сути образ будущего интеграции. Приняты основные направления международной деятельности на 2024-й и ориентиры макроэкономической политики на два года.


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Каким бы сложным не был 2023 год, еще неделя - и он останется позади. Впереди новый, 2024-й, в новый год всегда входят с большими надеждами. ЕАЭС не исключение.

26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча глав государств СНГ

На этом предновогодний переговорный марафон не завершен. Известно, что во время неформального ужина к лидерам ЕАЭС присоединятся главы Таджикистана и Узбекистана - в общем, саммит евразийской "пятерки" плавно перейдет в разговор Содружества. На завтра намечено неформальное общение глав стран СНГ. В такой непростой мировой обстановке лидерам есть что сказать друг другу.

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