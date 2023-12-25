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Лукашенко на саммите в Санкт-Петербурге: Хотелось бы видеть ЕАЭС одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения
Предпраздничная неделя стартует с интеграционных встреч в Санкт-Петербурге. Там сегодня проходит саммит лидеров стран Евразийского экономического союза, в который входят Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения.
В первой половине дня с рабочим визитом в Россию прибыл белорусский лидер. В повестке заседания Высшего Евразийского экономического совета более двух десятков вопросов, среди них вопрос дальнейшего развития объединения.
В духе экономического прагматизма обозначены конкретные цели: строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации,
формирование общего транспортно-логистического пространства и общего финансового рынка, активное международное позиционирование союза. Важный момент: в Санкт-Петербурге подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.
Во вторник, 26 декабря, еще предстоит неформальная встреча лидеров СНГ. О сегодняшнем переговорном дне рассказала Наталья Бреус.
Есть такая традиция у лидеров постсоветского пространства - сверять часы чуть ли не под бой курантов. Стало уже привычным, что на финише уходящего года Владимир Путин приглашает коллег. В последние годы все чаще в родные для него места. В город на Неве с утра прилетел и Александр Лукашенко. Несмотря на погодный минус, встречают в Питере тепло.
И хоть ритм жизни в это время в Северной столице России совершенно особый - чувствуется приближение Нового года и праздничная суета, президенты обсуждают совсем не праздные вопросы. Сначала саммит глав государств ЕАЭС - это возможность подвести итоги работы объединения, ведь в следующем году исполняется 10 лет, как был подписан договор о Евразийском экономическом союзе.
Журналисты, пользуясь случаем, спросили Александра Лукашенко об экономической эффективности ЕАЭС, но еще больше вопросов о насущных проблемах - от ситуации на западных рубежах, урегулирования в Украине до опасений:не потеряем ли Армению?
Говоря о перспективах урегулирования конфликта в Украине, Александр Лукашенко отметил, что в предстоящем году есть шанс продвинуться в этом вопросе.
"Думаю, что самый шанс. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах", - подчеркнул глава государства.
Отвечая на уточняющий вопрос, о каких решениях идет речь, военных или политических, Александр Лукашенко сказал: "Сейчас уже и до политиков дошло. Военные поддавливают. Как я всегда говорил, военные видят, что происходит. Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать".
Белорусскому лидеру также был задан вопрос относительно безопасности на границах на западном направлении. "Из Польши не давят?" - спросил один из журналистов.
"Ничего страшного. Я же старый пограничник. Как я могу (не обеспечить безопасность на рубежах- Прим. ред.)", - заверил Александр Лукашенко.
Прозвучал вопрос: "Разгоняется уже тема, что Боррель (верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель- Прим. ред.) говорил в Евросоюзе, что чуть ли ни Россия собирается напасть на НАТО. То есть, сейчас с Украиной разберемся…"
"Это дурь. Это человек дурной просто. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал", - сказал Президент.
"Нам что, до войны сегодня новой? Нам с этой (в Украине- Прим. ред.) надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно. И не только для нас. Но и для них, чтобы не потерять Украину. Я так понимаю это", - добавил белорусский лидер.
Главу государства спросили, нет ли обиды на то, что Никол Пашинян приехал в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС, но ранее не участвовал в саммите ОДКБ в Минске. "Вы что?! Это разные форматы. Я знал об этом. Я же тогда говорил, что он прилетит в Питер. Когда я с ним разговаривал, я ему говорю: "Никол Воваевич, в Питер-то ты же прилетишь?" Он говорит: "Ну, это другой формат - экономический. Мы обижены на военно-политический - ОДКБ, а это экономика". Поэтому я знал, что он прилетит в Питер. И в этом его поддержал тогда, поддерживаю и сейчас. Какая тут обида?!" - сказал Александр Лукашенко.
Журналисты продолжили мини-пресс-конференцию: "Не потеряем Армению из числа друзей?"
Александр Лукашенко в ответ сказал: "Если Армения хочет "умереть" экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это умные люди. Поэтому нет, я об этом даже не думаю и не беспокоюсь. Я уверен, что Армения никуда не денется. Что она, не видела, как в Афганистане падали люди - за шасси цеплялись. Помните, когда американцы уходили? Точно так используют Армению и свалят. Вы думаете, этого не будет? Будет так. Это их политика. И армяне умный народ, умные люди. Они понимают, что именно так и будет".
"Кто им что поможет? Там Европа, Франция пытаются чего-то сделать. Вы видите, что происходит во Франции. Им бы у себя разобраться - французам, а потом уже лезть на Кавказ. Они у себя разобраться не могут. Это армяне видят. Поверьте мне. То, что публично происходит, - это одно. То, что происходит за рамками публичности, - это совсем другое. В этом суть политики. Там происходят главные процессы. Вот в силу тех процессов Армения обязательно будет здесь с нами. Потому что здесь самое важное направление их развития", - добавил белорусский лидер.
Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко подчеркнул, что уровень сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза значительно выше, чем, например, в ШОС или БРИКС, и партнерам необходимо работать над дальнейшим развитием объединения.
"Анализировалась ранее работа всех объединений: ШОС, БРИКС и прочие. Мы (речь о ЕАЭС- Прим. ред.) самые продвинутые. Ни ШОС, ни БРИКС не имеют таких тесных связей, не разговаривают на одном языке, как все мы - без переводчика. И самое главное - в экономике не имеют этого единого экономического пространства. Мы за десять лет в ЕАЭС удвоили товарооборот, ВВП - 2,5 трлн долларов. Огромное количество товаров и услуг, которые мы производим здесь. Что нам еще надо? Нам надо двигаться в этом направлении", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пояснил, что ШОС и БРИКС хоть и важные, но в основном более политические организации: "Они не имеют того, что имеем мы, - материального, что можно пощупать. Хотя у нас недостатков предостаточно. Я говорю про нашу экономическую организацию. Не про ОДКБ, не про СНГ. Хотя СНГ - колоссальный резерв вот этого нашего экономического союза. Поэтому нам надо просто в этом направлении двигаться, а не заморачиваться на каких-то мелочах".
"И вот эта военная операция в Украине - она нас многому научила и толкает просто дальше двигаться. А мы застыли. Надо двигаться. База солиднейшая. Ни в одной организации нет такой базы", - подчеркнул он.
Если Токаев и Жапаров не стали делать интриги из своего приезда - заранее сказали "будем!", то ждать ли Пашиняна - не было понятно. Ереван в последнее время позволяет себе пропускать интеграционные встречи. Но все так активно и публично возлагали надежды на его приезд - от помощника Путина до российского МИД, что, кажется, армянский премьер решил оправдать надежды. Евразийская "пятерка" собралась в Ельцинской библиотеке.
В 2024 году 10-летие подписания договора о ЕАЭС
Встреча в узком формате прошла практически без прессы. В кулуарах обсуждали, стоит ли в этом видеть какой-то знак. Свет на переговоры пролила риторика лидеров уже на заседании в расширенном составе. Предстоящая знаковая дата для союза - повод оглянуться назад, подвести итоги, что еще важнее - обсудить проблемы. И ответить на главный вопрос - как жить дальше?
А. Лукашенко считает главным достижением стабильно функционирующие общий рынок и единое таможенное пространство
"Считаю главным достижением стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство со всеми недостатками", - сказал белорусский лидер.
Товарооборот союза с внешними партнерами за последние семь лет в абсолютных показателях увеличился более чем на 340 млрд долларов. Объемы взаимной торговли удвоились и составили порядка 85 млрд долларов. "У Беларуси с Россией в этом году будет где-то около 50 млрд долларов (взаимной торговли- Прим. ред.), - отметил Александр Лукашенко. - Сохраняется высокий уровень самообеспеченности союза сырьевыми ресурсами и ключевыми видами продовольствия".
Страны играют важную роль в вопросах глобальной продовольственной безопасности
Страны ЕАЭС могут накормить - и не только своих - людей. Это при том, что на старте работы объединения сальдо по продовольствию было в минусе. Сейчас вышли в плюс. Страны ЕАЭС удерживают второе место в мире по добыче нефти и газа, производству минеральных удобрений, третье - по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции, четвертое - по добыче угля.
А. Лукашенко: Сообща справились
Напомню, что такие результаты достигнуты в очень неблагоприятных внешних условиях, когда наши геополитические конкуренты открыто вознамерились разъединить нас. Но мы сообща справились с этим вызовом и поступательно двигаемся вперед. Наше интеграционное объединение открыто для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с ведущими экономиками. Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому ни хотелось. Мы строим диалог на условиях равенства и уважения интересов.
Подписано соглашение ЕАЭС о свободной торговле с Ираном
И вот пример - подписано соглашение о создании зоны свободной торговли с Ираном. Это крупнейшая экономика Среднего Востока и ключевой элемент южного торгового пути с Ближним Востоком и Южной Азией. Соглашение позволит нарастить экспорт в эту страну, сэкономить на таможенных пошлинах. По прогнозу, общий товарооборот увеличится минимум вдвое.
Мы полагаем, что те преференции, которые получат в результате работы этого соглашения наши компании, позволят как минимум в ближайшие годы удвоить объемы взаимного товарооборота. И это радует.
Это очень важный знаковый день. Это начало новой цивилизации между нашими странами. Конечно же, торговля создает предпосылки для развития наших цивилизаций. Поэтому сегодня мы становимся свидетелями важного события - наши бизнесмены и наши предприниматели смогут иметь более упрощенные отношения и развивать свои связи с ЕАЭС.
Союз расширяет круг друзей, смотрит на перспективу - на 5 и больше лет вперед - с экономическим прагматизмом.
Особое внимание уделяется вопросу финансовой поддержки евразийских кооперационных проектов в промышленности за счет средств бюджета союза. Хорошие новинки. Мы будем строить совместно новые предприятия и этим самым развивать нашу экономику. Решение принято, критерии подбора таких проектов разработаны и одобрены. Также важное место занимает совместная работа по развитию транспортно-логистической, цифровой инфраструктуры государств-членов, повышение транспортной связанности союза с активно развивающимися рынками третьих стран. Приводился пример не только Ирана, но и Египта. Сопряжение наших инфраструктурных возможностей, реализация потенциала международных организаций, институтов развития могут и должны обеспечить задачи по формированию общеконтинентального транспортно-логистического и торгово-экономического пространства.
Развитие транспортно-логистической и цифровой инфраструктуры
Еще один важный пункт планов был и остается - логистика. Работа по совместному развитию транспортной и цифровой инфраструктуры не останавливается ни на секунду. Объединяя здесь усилия, получим в итоге континентальный эффект!
"Хороший пример такого объединения усилий - транспортный коридор "Север - Юг", который реализуется по инициативе Президента России с участием Азербайджана и Ирана. Это будет прорыв транспортный и логистики. Важно придать этому проекту динамику. Ни в коем случае нельзя его оставить на бумаге", - заметил белорусский лидер.
"Максимальное раскрытие посылов и направлений, отраженных в декларации, - задача для наших правительств и комиссии. В условиях формирования новой высококонкурентной геополитической среды итогом реализации всех планов хотелось бы видеть Евразийский экономический союз если не к 2030-му, то к 2045 году точно одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения", - сказал Александр Лукашенко.
Клуб друзей в мире
В речи Президента в очередной раз звучала мысль, которую можно сформулировать просто: один в поле не воин! Речь и о самом ЕврАзЭС, и о сопряжении с ШОС и БРИКС - с теми структурами, где страны настроены сотрудничать, а не конфликтовать.
"Возьмите ШОС, БРИКС, они так не продвинулись в экономике, как мы. У них нет этой динамики, - отметил глава белорусского государства. - Они не достигли такого уровня интеграции, которого достигли мы. И главное сейчас не потерять темп. Надо двигаться в этом направлении, чтобы мы были ведущими не только региональной, но и мировой экономической организации. Будет экономика, к этому и политика придет, и военно-политическое сотрудничество, если будет что защищать. Оно тоже никуда не денется. У нас шанс. Самое главное не остановиться".
Председательство в ЕАЭС переходит от Москвы к Еревану
Председательство в ЕАЭС переходит от Москвы к Еревану. Но провести следующий саммит, приуроченный к юбилейной дате объединения, предложено в Москве. Эту идею лидеры поддержали. Принято кадровое решение. Экс-премьер Казахстана сменит Мясниковича на посту председателя Коллегии ЕЭК. Поводя итоги российского председательства, Путин сказал не только об экономическом эффекте.
Взаимодействие в рамках союза продолжает развиваться динамично и успешно по всем направлениям интеграционного строительства. Даже несмотря на известные трудности, связанные с непростой международной внешней ситуацией, с удовлетворением отмечаем, что в текущем году во всех странах - членах объединения фиксируется стабильный рост экономик.
Символично, что председательство Армении совпадает с 10-летием подписания договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать наше взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции.
По итогам саммита принят ряд документов, в том числе декларация о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года. В центре внимания по сути образ будущего интеграции. Приняты основные направления международной деятельности на 2024-й и ориентиры макроэкономической политики на два года.
Каким бы сложным не был 2023 год, еще неделя - и он останется позади. Впереди новый, 2024-й, в новый год всегда входят с большими надеждами. ЕАЭС не исключение.
Факт
26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча глав государств СНГ
На этом предновогодний переговорный марафон не завершен. Известно, что во время неформального ужина к лидерам ЕАЭС присоединятся главы Таджикистана и Узбекистана - в общем, саммит евразийской "пятерки" плавно перейдет в разговор Содружества. На завтра намечено неформальное общение глав стран СНГ. В такой непростой мировой обстановке лидерам есть что сказать друг другу.
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