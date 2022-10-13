Лукашенко на саммите в Казахстане: Настало время Азии! И важно это время не упустить!

"Настало время Азии! И важно это время не упустить!", - с такими словами наш Президент обратился сегодня к участникам масштабного форума в Казахстане. Астана принимала саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Александр Лукашенко говорил о новой геополитической реальности. Являясь частью большой Евразии, Беларусь не может игнорировать сегодняшнее положение дел в регионе. Белорусский лидер призвал объединить усилия и сообща противостоять проблемам, с которыми мы столкнулись. Преодолеть их поодиночке будет сложнее. Экономика прежде всего! Сильными мы будем, только если сумеем извлекать выгоду из совместной работы и решать самые чувствительные вопросы! Каким будет мир и баланс сил на планете, зависит от коллективной политической воли. От Лукашенко звучала вся правда о геополитике - как есть! На полях саммита прошли важные двусторонние встречи нашего Президента с Токаевым и Эрдоганом. И не только! Из Астаны - репортаж Натальи Бреус.

Все интеграционные аббревиатуры так или иначе на слуху. СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. А вот СВМДА сразу требует расшифровки. Во всех смыслах. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии нашему уху непривычно. А между тем этому региональному форуму три десятка лет. Регулярно созывать такой, паназиатский, было идеей Казахстана.

С момента создания организация увеличилась до 27 государств-членов, сегодня им стал еще и Кувейт, например. Плюс 9 государств наблюдателей. Именно такой статус у Беларуси.





В Астану прибыли 11 глав государств, вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР, министры. Всего под полсотни делегаций. Трафик на саммите плотный. Еще попробуй успей пробиться и занять свое место.

Занять свое место в мире. СВМДА - долго мечтает стать полноценной международной организацией. Сегодня это важная площадка, так сказать, незападного мира. Для обсуждения и политики, и безопасности, и экономического сотрудничества, и путей решения общих проблем. Беларусь вовлечена. Стране это будет на пользу, учитывая, что сегодня происходит на планете.

Токаев: Мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма

Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо глобальной дисфункцией. Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана

В нынешней ситуации азиатский континент обречен в хорошем смысле на усиление. Но на этом саммите каждый вспомнит о том, что болит. Алиев скажет о Нагорном Карабахе. Премьер Пакистана - снова о климатической несправедливости. Из-за масштабных наводнений затоплена треть страны, пострадали миллионы.

"Распространение терроризма в различных странах Азии, а также расширение НАТО подрывают безопасность в регионе. Иран, в частности, осуждает экономический терроризм и прикладывает все усилия для борьбы с ним", - заявил Ибрахим Раиси, президент Ирана.

Глава Узбекистана предостережет от того, чтобы не повторить печальный опыт прошлого - превращения Афганистана в международный террористический хаб, и даже предложит задействовать ООН. Хотя к этой организации сегодня есть вопросы - видимо, чтобы их избежать Гуттериш ограничился видеообращением. Глава Турции тоже волнуется за террористические угрозы. Кажется, еще больше - за право сильного. Не слишком ли узкий круг?

Человечество переживает период, когда баланс сил изменился, структурные проблемы нынешней системы, заботящейся об интересах отдельных стран, не превышающих пять пальцев руки, но игнорирующие подавляющее большинство населения планеты, дают о себе знать все больше и больше. Турция привлекает к этой проблеме внимание, говоря мир больше 5!

В. Путин: Требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы

Здесь все наши друзья и давние партнеры. О недругах не все станут говорить вслух, но порой читается между строк.

Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет. В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах. Подобные меры, несомненно, способствовали бы укреплению финансового суверенитета наших государств.

Си Цзиньпин делегировал на саммит заместителя. Буквально через пару дней - съезд Компартии Поднебесной. Деликатный, но жирный намек от Китая - у нас кончено важное событие, но бдительность Пекин не теряет.

"Совсем скоро пройдет съезд Китайской коммунистической партии, на котором будет разработан подробный план развития нашей страны, китайское развитие невозможно без внешнего мира, а процветание планеты немыслимо без участия Китая", - Ван Цишань, заместитель Председателя КНР.





Президент Беларуси о рисках разжигания Третьей мировой войны

Все мы разные, скажет Лукашенко, но хотим одного: как можно скорее выйти из кризиса и вернуться на рельсы нормального развития. Об этом думают и в Европе, и в Азии.

"Пандемия лишь вскрыла существовавшие и до того противоречия, укоренила создание новой геополитической реальности, которая на самом деле начала формироваться более четырех десятков лет тому назад. После развала СССР так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль и не справляется с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. Расплачивается за это весь мир", - заявил глава нашего государства.

Дефицит доверия, о котором говорят все чаще, порой бьет похлеще продуктового. Но заметно не сразу, Беларусь никогда не становилась на путь конфронтации - наоборот. Минск, как мог, старался обходить острые углы. Беларусь вот добровольно отказалась от обладания ядерным оружием. А что взамен?

Заверения вместо реальных международно-правовых гарантий, пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной, трудолюбивой Беларуси, а в 2020-м зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом. Такой же сценарий ранее был апробирован в Украине. К чему все привело, мы видим. К счастью, в 2022-м сохранили мир на этой земле, в Казахстане. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права? Таким вопросом уже даже никто не задается. Наш ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несет в себе риски разжигания Третьей мировой войны, в которой не будет победителей. Задуматься должны все, поскольку ситуация в области безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире," - выступил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси подытожил, что цепь конфликтов, потрясшая Старый Свет, уже докатилась и до Азии. Причем западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации. Их цель - всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам. А являясь частью большой Евразии, Беларусь не может игнорировать сегодняшнее положение дел в регионе, убежден глава нашего государства, настало время объединить свои усилия и сообща противостоять проблемам, с которыми мы столкнулись и которые не сможем преодолеть в одиночку.

Вместе мы можем больше. Потенциал евразийского региона огромен. Ресурсы, производственные мощности и потребительский рынок. Только в азиатских странах производится треть мирового ВВП, а их население - свыше 4 млрд человек. Так что разворот в Азию нам диктует не столько политическая конъюнктура - время!

Прежде всего, экономика. Сильными мы будем, только если сумеем извлекать выгоду из совместной работы и решать самые чувствительные вопросы поставок энергоносителей, продовольствия, удобрений, выстраивания логистики и получения доступа на рынки. Все условности, протекционизм и национальный эгоизм должны остаться в прошлом. Наше понимание целей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоит в том, чтобы сообща создавать механизмы сотрудничества по широкому спектру вопросов без притеснения и санкций. Нам нужны форматы наибольшего благоприятствования торговле и инвестициям, открытые границы для товаров, услуг и рабочей силы, а также новые транспортные коридоры. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Смещение фокуса глобальной политики и экономики в Азию

Перекличка с ШОС. ОДКБ, ЕАЭС никого не смущает. Наоборот. Чем больше точек соприкосновения - тем лучше!

"Наши инициативы - от широкого международного диалога по укреплению мер доверия до "пояса цифрового добрососедства" - ориентированы на создание неделимой, всеобъемлющей архитектуры безопасности, в рамках которой мирно сосуществуют государства и народы. Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданная в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается - продолжил А. Лукашенко. - Убежден, что с учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики в Азию, динамичного развития трансконтинентальных торгово-экономических связей, панъевразийских инфраструктурных и логистических проектов как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами Совещания. Какова будет конструкция нового миропорядка, где оформятся новые полюса мировой политики, и каким будет грядущий баланс сил, во многом зависит и от нашей с вами коллективной воли и политической ответственности. Сегодня, как никогда ранее, они важны, потому что речь идет о будущем наших детей и внуков. Настало время Азии, и очень важно это время не упустить".

По итогам принято Астанинское заявление о трансформации инициативы в полноценную международную организацию. Лидеры договорились о расширении сотрудничества и обеспечения безопасности в использовании информационно-коммуникационных технологий. Председательство доверили Казахстану еще на два года.

Сконцентрируемся на работе в тех организациях, которые имеют для нас приоритетное значение, но и не исключаем активного участия в тех международных структурах, которые представляют для нас интерес в первую очередь с точки зрения экономки и политики.

Все бы сильно удивились, если бы лидеры не использовали площадку саммита для двусторонних переговоров. Президенты Беларуси и Казахстана такой возможностью воспользовались.

Правильно вы сказали, что сейчас нужно ставить вопрос о Евразии как таковой, поскольку континент уже не существует в отдельности. Но Азия показывает очень хорошие результаты в своем развитии. Безусловно, такой регион с большим будущим. Конечно, в Азии локомотивом выступает Китай. Но есть и другие государства. В ходе саммита был Вьетнам - это тоже большая экономка, причем бурно развивающаяся экономика. Что касается нашего сотрудничества, мы настроены абсолютно на положительный лад. Я постоянно говорю членам правительства, что нужно делать все возможное для наращивания объема. Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана

Я искренне считаю, что настает время Азии. На Востоке люди очень аккуратные, осторожные, выверенные. Это поведение Азии не должно стать причиной тому, что Азия, которая была создана по инициативе Казахстана в 1992 году - это сильно. И то, что вы сейчас начали развивать эту организацию, превращать ее в глобальную, - это очень правильно. Поэтому надо смелее брать бразды правления миром в руки и управлять. Лукашенко, Президент Беларуси

Как будто не расставались… Самаркандский разговор Президент Беларуси и премьер Пакистана продолжили в Астане. Нужно свериться по сотрудничеству. Да и график встреч "подогнать" было бы не лишним.

Внимание журналистов было приковано к встрече Лукашенко и Эрдогана. Беларусь и Турция заинтересованы сотрудничать теснее. Сегодня сближает и содействие мирному урегулированию в Украине. Но что именно было в списке обсуждаемых тем, осталось за кадром. Сделал этот знак Эрдоган прессе или нет, но журналисты приняли на свой счет.





Больше часа за закрытыми дверями длились переговоры президентов. Сегодня и правда не все попало в объектив телерепортеров. Много общения было на полях. С заместителем председателя КНР, например, обсудили будущую встречу Александра Лукашенко и главы Китая. Эмира Катара наш Президент пригласил в Беларусь - совместным проектам нужны ревизия и контроль. На ногах пообщались с руководителем Кыргызстана о ситуации в регионе и об экономических связях. Короткий разговор Александр Лукашенко провел с главами Азербайджана и Узбекистана. Получилось очень в духе принимающего форума - диалог обмен мнениями по всем вопросам.

На предмет обсуждения участия Беларуси в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии ШОС и иных подобных организациях. И тех разговоров, которые по этому поводу звучат. Я хочу отметить несколько принципиальных моментов. Первое, в чем важность подобных мероприятий, в которых Президент принимает участие: на таких площадках имеется возможность проконтролировать на самом высоком уровне, как исполняются договоренности. К примеру, Китай. С заместителем председателя КНР Ван Цишанем у Президента состоялся предметный разговор, во время которого много чего удалось обсудить. Это и практические вопросы белорусско-китайских отношений, и будущая встреча Президента Беларуси и Председателя КНР. Глава белорусского государства пожелал удачи руководству Китая на предстоящем ХХ Всекитайском съезде КПК. Обсудили рабочий визит белорусской делегации в Китай. Также краткий разговор на полях саммита состоялся на полях с эмиром Катара - это опять же контроль и ревизия реализуемых совместных проектов в области, например, строительства и не только. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

"Второе, - продолжила Наталья Эйсмонт, - краткие встречи, во время которых формируются планы двусторонних отношений. Они не являются в классическом понимании двусторонними встречами. Тем не менее во время этого общения лидеры определяют перспективу. Здесь как пример - встреча с премьер-министром Пакистана Шабхазом Шарифом. Во время недавних переговоров в Самарканде были определены механизмы действий по развитию отношений: это и работа торгово-экономических комиссий, затем встречи министров иностранных дел в Исламабаде, после визит Президента Беларуси в Пакистан. Однако в реализации планов произошло торможение. Тут же, понимая это, премьер-министр Пакистана предложил встретиться и кратко переговорить. Сегодня еще раз договорились - надо ускоряться! Все задуманное будет реализовано, и в ближайшее время кульминацией большой проделанной работы должен стать визит Президента в Пакистан".

"Третьим важнейшим моментом являются фундаментальные встречи, которые сегодня состоялись с президентами Турции и Казахстана, они были заранее подготовлены, хоть и прошли на полях саммита. Во время этих встреч принципиальное и концептуальное, обсудили широкий спектр вопросов. Повестка с Казахстаном предельно ясна, в наших отношениях нет проблем. Очень насыщенные были и переговоры с президентом Турции. И по их ходу возникло неожиданно предложение в ближайшее время встретиться и продолжить разговор в Анкаре. Все это большая практическая работа на перспективу, которую и позволяют проводить подобные форматы и площадки, когда в одно время вместе собираются два десятка глав государств и правительств".

Завтра состоится встреча лидеров СНГ

"Политический переполох", а именно так негласно эксперты окрестили череду форумов и переговоры первых лиц в Астане, продолжится и в пятницу. Состоится полноформатная встреча лидеров СНГ. Обстановка в мире должна взбодрить Содружество. Стоит серьезно задуматься о корпоративной солидарности в ответ на давление и санкции. Даже, несмотря на конфликтные моменты в самом СНГ. Получится ли? Оценим завтра.