Лукашенко: На ШОС сейчас в мире смотрят как на очень влиятельный полюс

На Шанхайскую организацию сотрудничества сейчас в мире смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Самарканде на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.

"12 лет назад мы начали сотрудничать с ШОС. Не спонтанно или случайно. Тогда ШОС была еще молодой организацией и только пыталась встроиться в мировой порядок. Это сейчас на Шанхайскую организацию сотрудничества смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс", - сказал глава государства.