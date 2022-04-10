Лукашенко на заседании Совбеза: Белорусская экономика стойко держит санкционный удар

Белорусская экономика стойко держит санкционный удар. Ситуация непростая - необоснованное давление и несправедливые ограничения ни одной стране мира жить не помогают, но тем не менее управляемая. Это прозвучало на Совете безопасности. Заседание получилось с экономическим уклоном.



Беларуси не первый год приходится работать в условиях западной блокады. Главный вопрос - как нивелировать санкционный негатив для людей и стратегия правительства в этих условиях. Работа реального сектора, занятость, зарплаты - критических ситуаций нет. На руку то, что спрос на нашу продукцию на внешних рынках растет.



Без внимания проблемные предприятия не останутся. Совмин действует в режиме мобилизации. Наш Президент не видит громадной трагедии. Просит "не рыдать" лишний раз, а работать на "максималках". Видеть новые возможности и ниши. О взаимной поддержке и необходимых решениях на фоне санкций речь пойдет и на предстоящей встрече Лукашенко с Путиным.



И хоть бьют по Минску и Москве, но, как видим, лихорадит весь мир. Растут цены на топливо, чувствуется дефицит товаров на европейских полках. За нынешней тактикой оппонентов Президент усматривает даже не намерение точечно устранить конкурентов, а глобальное противостояние мировых игроков - США и Китая. Так что санкции были неизбежны, дело не в Минске как таковом.



О том, что затеяна серьезная геополитическая игра, звучало от Лукашенко не единожды еще несколько лет назад. И на старте пандемии, и перед выборами. Сегодня очевидно: эти слова оказались пророческими. Как в воду глядел.



С началом российской военной операции завершилась целая историческая эпоха. Обострилось противостояние ведущих центров силы. Формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом.



Это уже было сказано на прошедшем Совбезе.Но и раньше, и сейчас Беларусь выступала сторонником диалога. Предложила Москве и Киеву площадку для урегулирования конфликта. Организаторская инициатива была принята с благодарностью. Но вдруг Стамбул. Украине пришлось пойти на уступки и перенести переговоры под давлением Запада, которому наши миротворческие усилия как кость в горле.



Но где бы ни встречались, главное результат. Беларуси уж точно не нужна война. Наша страна и впредь будет делать все возможное, чтобы в регион вернулся мир. При этом все должны понимать, что не может быть переговоров без участия Беларуси. Нас серьезно затрагивает этот конфликт. Так что голос Беларуси должен быть услышан.