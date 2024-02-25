Лукашенко: Наблюдатели от ОБСЕ не просились приехать на нынешние выборы

Наблюдатели от ОБСЕ не просились приехать на нынешние выборы в Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на выборах, пишет БЕЛТА.



"Все, кто просился к нам приехать, мы, по-моему, никому не отказали. Если бы ОБСЕ (наблюдатели от этой организации. - Прим. БЕЛТА) захотело к нам приехать и сделало бы такой запрос, мы бы его рассмотрели. Скорее всего положительно. Но они не просились. А почему мы ползти к ним должны? Это наши выборы", - сказал глава государства.



Александр Лукашенко напомнил, как на прежние выборы наблюдатели от ОБСЕ приезжали уже с итоговым заключением: "Они заранее подготовили протокол - заключение. И потеряли. Наши ребята нашли, сфотографировали и мне на стол. Слушайте, два дня до выборов, предварительное голосование идет - они уже перечеркнули наши выборы. Ну зачем их сюда звать?" А после выборов, продолжил глава государства, один в один была озвучена та изначальная заготовка.



"Ну какой смысл приглашать? Поэтому ни россияне, ни мы их не приглашаем. Но если бы они захотели побывать у нас на выборах, попросили мандат соответствующий, мы бы его рассмотрели и, уверен, мы приняли бы их просьбу, - заявил Президент. - Пока же еще не поздно. Главное же - считать, они говорят. Пусть приезжают до вечера. Вот я их всех без виз запущу в Беларусь. Захотят - пусть приезжают. После выборов пусть приедут. Опытные люди увидят обстановку и могут соотнести итоги выборов с той реальной действительностью, которая будет складываться после выборов".