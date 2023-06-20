Лукашенко: Надо держаться вместе!

ОДКБ - не агрессивный и не наступательный блок, это организация исключительно оборонительного характера с созидательной повесткой.Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел государств - членов ОДКБ.



Для организации сегодня время непростое: онотребует мобилизации сил и ресурсов ради сохранения мира. И важнейшее направление - урегулирование кризисов в зоне ответственности ОДКБ. И таких сегодня немало. Президент заметит: проблемы среди стран-участниц есть, их никто не отрицает, но важнее решать и разговаривать предельно открыто, как бы ни было трудно.

"Без вас в наших организациях (ни в ЕАЭС, ни тем более в ОДКБ) не принимается ни одно решение. Это ваш хлеб - изучить глубоко проблему, привлечь к этому необходимые службы (в примерах, о которых я говорил, это военные и спецслужбы), проработать вопрос и внести предложения для решения на уровне глав государств. Это главное. И я из года в год вижу эту основную проблему функционирования ОДКБ", - пояснил Президент.





"Надо решать вопросы, которые уже не просто стоят в тех или иных государствах, а которые уже вопиют. Без вас никто эти вопросы не будет и начинать решать. В этом ваша колоссальная роль, с моей точки зрения, - продолжил Александр Лукашенко. - Давайте поставим в повестку дня эти проблемы и их решим. Если мы поможем решить конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана, начнем решать этот вопрос. Они будут нам благодарны. Перестанут гибнуть люди, эти государства всегда будут нам благодарны".



То же касается и сложнейшей проблемы Азербайджана и Армении.

"Опасность состоит в том, что если наши "друзья-советники" с Запада туда влезут (а вы видите, они туда лезут, как в народе говорят, "пищом"), нам уже будет сложно решать эти задачи. Эти важнейшие вопросы отражены в документах ОДКБ на время председательства Беларуси в организации, и все обозначенные задачи надо решать", - сказал Президент.

Реалии не оставляют сомнений: союзникам по ОДКБ нужно быть вместе, поддерживая друг друга, убежден Президент. Как и в том, что сильная экономика обеспечит устойчивость. Странам нужно активнее прилагать усилия в работе на общем рынке. Акцент - на внутреннее производство. Если выработаем план, то произведем 90 % необходимых комплектующих и технологий, отметил Александр Лукашенко. Тем более что агрессивная политика Запада дает понять - нас там не ждут. Хороший пример - Украина и Грузия.

"Мы сегодня вместе, у нас единый рынок, куда мы еще торопимся? Выскочить из чего-то. Я приводил пример Украины. В свое время мы с Петром Порошенко были в хороших отношениях. Когда он выходил из СНГ, я ему по-простому говорил, что ты куда торопишься, тебя кто-нибудь выгоняет. Тебя СНГ обременяет? Нет. Кому ты хочешь показать свою прыть? В угоду кому ты хочешь исключить Украину из СНГ? Не нравится тебе совещание глав государств, просто не приезжай. Первое время он так и делал, посылал посла. Я ему говорил, выйти просто, а назад зайти будет сложно", - подытожил Александр Лукашенко.

Грузинские власти тоже "наелись" обещаниями Запада и желают вернуться на рынки постсоветских стран, привел пример белорусский лидер.

"Так и с Саакашвили было. Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики. Они наелись западных обещаний и прочего и хотят опять вернуться на наш рынок, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, за них идет жесткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок. За рубежом если что-то и предложат, это значит в обмен на ресурсы (отдай ресурсы - значит, мы тебя будем поддерживать) или на какую-то политику (если будешь бегать следом, щелкать каблуком и поддерживать ту политику, которую они проводят). Не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время", - добавил Президент Беларуси.

Вместе с тем Александр Лукашенко призывает не закрываться и углублять взаимодействие ОДКБ с такими организациями, как ШОС и ООН. Эти нити международной безопасности помогут удержать мир от таких проблем, как наркотрафик и терроризм. Но удар от стран Запада тоже будем держать, уверен Президент и министры.

Сергей Лавров: Запад одержим сохранением своей гегемонии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что на Западе одержимы сохранением своей гегемонии на международной арене и внедрением собственных правил, которые подрывают международное право.



