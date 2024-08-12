Лукашенко: Надо поднимать промышленность Брестской области

Надо понимать, что одно дело - вице-премьер-министр, а другое дело - самостоятельно работа в губернии в Брестском облисполкоме. Это ответственность за область, ведь председатель облисполкома - центральная фигура в органах власти, это тоже надо понимать. Брестская область - хорошая область, но не простая. Почему Пархомчик? Да потому что с сельским хозяйством вы там разберетесь вместе с Михаилом Ивановичем Русым. Он будет у вас работать ответственным за область. Я сегодня с ним разговаривал, он понимает, все знает, что там надо делать. Заявил о том, что с Петром Пархомчиком мы (мне так сказал) не прогадали. Там порядок наведем, в сельском хозяйстве будет оказана всяческая поддержка. Но почему промышленников? Потому что нам надо серьезно поднимать промышленность Брестской области. Ты хорошо знаешь о промышленности вообще в стране, чем кто-либо, и в том числе в Брестской области. Надеюсь, что мы забудем о всяких разговорах о проблемах с промышленностью. Михаил Иванович Русый говорит, что предприятия там есть проблемные. Порядок там будет наведен и результат будет хороший.

Александр Лукашенко