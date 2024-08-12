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Лукашенко: Надо поднимать промышленность Брестской области
Новые вице-премьер, министр энергетики, глава БелЖД и обновленный состав местной вертикали и дипкорпуса.
Александр Лукашенко провел ряд важных назначений - министр энергетики Виктор Каранкевич стал заместителем премьер-министра. Вакантным его кресло не останется, главой ведомства будет Алексей Кушнаренко - гендиректор объединения "Белтопгаз", а первый замминистра транспорта и коммуникаций Валерий Веренич возглавит Белорусскую железную дорогу.
В Брестском регионе новый губернатор - сменит прописку уже экс-вице-премьер Петр Пархомчик. К главе Брестского облисполкома Президент обратился отдельно.
Надо понимать, что одно дело - вице-премьер-министр, а другое дело - самостоятельно работа в губернии в Брестском облисполкоме. Это ответственность за область, ведь председатель облисполкома - центральная фигура в органах власти, это тоже надо понимать. Брестская область - хорошая область, но не простая. Почему Пархомчик? Да потому что с сельским хозяйством вы там разберетесь вместе с Михаилом Ивановичем Русым. Он будет у вас работать ответственным за область. Я сегодня с ним разговаривал, он понимает, все знает, что там надо делать. Заявил о том, что с Петром Пархомчиком мы (мне так сказал) не прогадали. Там порядок наведем, в сельском хозяйстве будет оказана всяческая поддержка. Но почему промышленников? Потому что нам надо серьезно поднимать промышленность Брестской области. Ты хорошо знаешь о промышленности вообще в стране, чем кто-либо, и в том числе в Брестской области. Надеюсь, что мы забудем о всяких разговорах о проблемах с промышленностью. Михаил Иванович Русый говорит, что предприятия там есть проблемные. Порядок там будет наведен и результат будет хороший.
Ряд кадровых решений коснулся и местной вертикали. Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская области встретят сегодня новых руководителей.
Так, согласовано назначение председателей Волковысского, Любанского, Быховского и Осиповичского райисполкомов. Новый первый зампредседателя Витебского облисполкома, и глава администрации Ленинского района города Могилева.
Глава государства напомнил, во время недавних рабочих поездок уже высказывался на тему усиления полномочий руководителей местной вертикали. Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание, что главы районов должны быть президентами на вверенных им территориях.
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