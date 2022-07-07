Лукашенко: Надо принять море законов в развитие новой Конституции

7 июля Александр Лукашенко провел встречу с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Обсудили законодательную деятельность. В ходе прошедшей восьмой сессии депутаты рассмотрели 60 законопроектов. Это новая редакция Кодекса о земле, изменения в Гражданский кодекс, проект закона "О госслужбе", изменения Уголовного кодекса и другие документы по поддержке экономики и перераспределению полномочий между органами власти. Еще одна важная работа Палаты представителей - приведение законов в соответствие с новой Конституцией.