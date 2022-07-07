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Лукашенко: Надо принять море законов в развитие новой Конституции
7 июля Александр Лукашенко провел встречу с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Обсудили законодательную деятельность. В ходе прошедшей восьмой сессии депутаты рассмотрели 60 законопроектов. Это новая редакция Кодекса о земле, изменения в Гражданский кодекс, проект закона "О госслужбе", изменения Уголовного кодекса и другие документы по поддержке экономики и перераспределению полномочий между органами власти. Еще одна важная работа Палаты представителей - приведение законов в соответствие с новой Конституцией.
Депутаты готовятся к рассмотрению в этом году проекта Закона "О Всебелорусском народном собрании". Рабочая группа уже подготовила вариант документа. При активном участии парламентариев идет работа и над другими законопроектами: о гражданском обществе, об изменении Избирательного кодекса, Кодекса о судоустройстве и статусе судей, законов о Президенте Беларуси и Совете министров.
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