Лукашенко: Надо решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб в Беларуси

Все, что происходит вокруг нас, вы знаете не хуже меня. На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям - полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, - они отвечают обратным образом. Мы видим и попытку кроме информационной войны навязать нам войну диверсионных групп. Мы также это отмечаем в последнее время и ведем борьбу против этого. Мы видим, что они готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, как они их называют, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси. Об этом много было сказано. Нашему государству вашими руками и умом надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции в отношении нашего государства. Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь