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Лукашенко: Надо решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб в Беларуси
Одним из пунктов в рабочем графике Президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня стали кадровые решения в органах госбезопасности.Это поспособствует укреплению нашей специальной службы, - отметил Президент. Требование к КГБ - решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб на территории страны.
Все, что происходит вокруг нас, вы знаете не хуже меня. На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям - полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, - они отвечают обратным образом. Мы видим и попытку кроме информационной войны навязать нам войну диверсионных групп. Мы также это отмечаем в последнее время и ведем борьбу против этого. Мы видим, что они готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, как они их называют, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси. Об этом много было сказано. Нашему государству вашими руками и умом надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции в отношении нашего государства. Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси.
Задача спецслужб - выявлять и реагировать на факты коррупции
Еще одна задача спецслужб - выявлять и оперативно реагировать на факты коррупционной деятельности и возможные попытки крышевания. Таких фактов в Беларуси быть не должно.
"Очень важная задача, это главная причина того, что я пригласил вас сюда в связи с назначением, - это вопросы недопущения коррупции и крышевания в нашей стране со стороны подконтрольных вам органов. Вы ведете контрразведывательное обеспечение и контрольных органов, и правоохранительных органов. Вы должны принимать соответствующие меры и информировать меня, если вдруг у кого-то возникнет желание расширить свою деятельность коррупционную на территории Беларуси", - сказал Президент.
"Такое скрытое мышкование типа крышевания, как это принято в других государствах (мы часто на эту тему видим фильмы по телевидению и так далее), - у нас этого быть не должно. Крышевание это, если оно есть, оно будет очень серьезно ударять по нашим людям. Вот эта дикая мелкота: "Я тебе помогу, ты там мне чего-то дашь. "Ты - мне, я - тебе" - этого быть в Беларуси не должно", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Против Беларуси ведется экономическая война
Глава государства напомнил и о санкциях, которые идут вразрез с международными нормами. По сути, идет экономическая война против Беларуси с нарушением всех международных договоров и соглашений. Адекватно и эффективно следует реагировать и на такие факты.
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