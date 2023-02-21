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Лукашенко: Нам надо быть ближе друг к другу в это сложное время
Сегодня состоялась встреча Президента Беларуси с главой Абхазии.
Договоренность об этом была достигнута во время личных контактов политиков в прошлом сентябре, когда Александр Лукашенко посещал республику. Обсудили вопросы сотрудничества, торгово-экономических отношений и международную ситуацию. Это первый визит в Беларусь главы Абхазии за последние 40 лет. Однако встречи и переговоры лидеров не всеми воспринимаются однозначно. Как подчеркнул белорусский Президент, взаимные контакты с руководством республики сегодня свидетельствуют об одном: мы стремимся налаживатьхорошие отношения и развиваем партнерство, при этом никому не мешая.
Вы, как и обещали, приехали, есть о чем поговорить. Вы знаете, что мы всегда были заинтересованы в сотрудничестве с республикой, я об этом говорил во время посещения вашей прекрасной страны. Не покидала меня одна мысль только: почему руководство Грузии остро реагирует на наши встречи, неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых, дружеских отношений? Может быть эти отношения и послужат миру и дружбе между абхазскими грузинскимнародами? Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси. Я вот наблюдаю за ситуацией, которая развивается в Грузии, к примеру, с бывшим президентом, как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это все-таки был президент. Поэтому доходить до такой степени, как этоскладывается сейчас, просто неприлично. Мы же не давали никаких оценок, мы не вмешивались в эту ситуацию, мы очень хорошие отношения поддерживали с Тбилиси и поддерживаем, насколько это возможно. Почему они так реагируют остро? Сегодняшняя наша встреча по-человечески очень важна. Наши отношения должны развиваться. Абхазский народ уважает белорусов, про белорусов так и говорить нечего. У нас есть на чем выстраивать фундамент наших отношений: есть товары, в которых мы заинтересованы, есть товары, в которых вы заинтересованы, более того, туристическое направление.
Фундаментом белорусско-абхазских отношений должны стать экономика и торгово-экономические связи. В этом плане уже договорились по ряду направлений. Создан торговый дом, где будут осуществляться поставки продукции. Перспектива и в развитии туризма, тем более что белорусы смогут находиться в Абхазии без виз.
"Белорусы у нас в Абхазии воспринимаются как родные, близкие люди. Большинство граждан живет еще советскими воспоминаниями. Во многом благодаря санкциям западных государств мы долгое время находились в изоляции. Благодаря России у нас идут процессы деизоляции. И контакты с Беларусью в этом смысле очень важны. Мы хотим, чтобы наши отношения складывались добрососедские, акцент - на экономическом взаимодействии"
, - сказал Президент Абхазии Аслан Бжания.
IT-специалисты Абхазии получат возможность повысить свою квалификацию в нашем Парке высоких технологий. Также есть договоренность о поставках сельскохозяйственной продукции и техники белорусских предприятий МТЗ и "Горизонт".
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