Лукашенко: Нам надо быть ближе друг к другу в это сложное время

Вы, как и обещали, приехали, есть о чем поговорить. Вы знаете, что мы всегда были заинтересованы в сотрудничестве с республикой, я об этом говорил во время посещения вашей прекрасной страны. Не покидала меня одна мысль только: почему руководство Грузии остро реагирует на наши встречи, неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых, дружеских отношений? Может быть эти отношения и послужат миру и дружбе между абхазскими грузинскимнародами? Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси. Я вот наблюдаю за ситуацией, которая развивается в Грузии, к примеру, с бывшим президентом, как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это все-таки был президент. Поэтому доходить до такой степени, как этоскладывается сейчас, просто неприлично. Мы же не давали никаких оценок, мы не вмешивались в эту ситуацию, мы очень хорошие отношения поддерживали с Тбилиси и поддерживаем, насколько это возможно. Почему они так реагируют остро? Сегодняшняя наша встреча по-человечески очень важна. Наши отношения должны развиваться. Абхазский народ уважает белорусов, про белорусов так и говорить нечего. У нас есть на чем выстраивать фундамент наших отношений: есть товары, в которых мы заинтересованы, есть товары, в которых вы заинтересованы, более того, туристическое направление.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

