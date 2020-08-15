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Лукашенко: Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники.

Лукашенко: Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники.

Президент Беларуси подчеркивает, что в стране есть своё созданное по Конституции правительство, а странам, которые в настоящее время пытаются выступать посредниками, следует в первую очередь навести порядок у себя.

Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси.


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