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Лукашенко: Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники.
Президент Беларуси подчеркивает, что в стране есть своё созданное по Конституции правительство, а странам, которые в настоящее время пытаются выступать посредниками, следует в первую очередь навести порядок у себя.
Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси.
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