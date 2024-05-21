Лукашенко: Нам не штрафы нужны и наказания или какие-то санкции, а улучшение работы предприятий

Контрольно-надзорная деятельность в Беларуси будет усовершенствована. Подходы обсудили на совещании у Президента.

К этой теме с учетом ее важности возвращаются не впервые. В 2009 году была сформирована целостная система контроля, спустя 8 лет ее комплексно модернизировали. Так, по данным Комитета госконтроля, в 2023 году в сравнении с 2019-м общее количество проверок сократилось почти на 30 %. Однако негативные тенденции, по словам Александра Лукашенко, не изжиты.

К сожалению, практика многократных посещений одного и того же предприятия по идентичным вопросам так и не прекращалась. Контролеры, приходя один за другим, требуют представлять колоссальный объем документации. То есть фактически занимаются бюрократической возней и ловлей блох, как в народе говорят. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

В период уборки зерновых (июль - август 2022 года) проверяющие посетили ОАО "Оснежицкое" 49 раз. Хотя это хозяйство можно считать средним по показателям работы в Пинском районе. Правда, записи в книге учета проверок сделали лишь дважды. "И как мне докладывают помощники Президента и губернаторы, подобные примеры, увы, не единичны", - обратил внимание Президент. С одной стороны, глава государства делает скидку на то, что губернаторы и руководители предприятий, естественно, могут считать число проверочных мероприятий избыточным. "Но дыма без огня не бывает", - заметил Александр Лукашенко.

"Самое возмутительное то, что порой проверяют абсолютно не те организации, которые следовало бы проверять. По-другому нельзя объяснить случай, когда мне нужно лично вмешиваться, чтобы навести порядок, как с тем же ценообразованием. Усилия проверяющих часто направлены именно на поиск недостатков и применение штрафных санкций, хотя надо бы на улучшение результатов деятельности предприятий. Нам не штрафы нужны и наказания или какие-то санкции, а улучшение работы предприятий", - сказал глава государства.

Сегодня на совещании обсуждали проект указа, который предусматривает корректировку нормативных правовых актов в этой сфере. Глава государства поручил изменить стиль и методы работы.

Еще раз хочу предупредить: никакого давления на предприятия, организации, субъекты хозяйствования и на людей быть не должно. Мы не должны людям мешать работать. Но если кто-то заслуживает того, чтобы его проверили, его надо проверять столько, сколько нужно. Плачи и стоны здесь абсолютно ни к чему. Контрольные, правоохранительные органы должны относиться к нашим предприятиям, как к своим детям - они нас кормят. Поэтому нельзя им мешать работать. Система должна быть выстроена, и она должна работать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

В проекте указа прописаны два ключевых направления. Первое - минимальное вмешательство со стороны государства в деятельность субъектов хозяйствования. Исключается излишний контроль за счет сокращения проверочных мероприятий и, самое главное, дублирующих функций проверяющих. Указом также планируется ввести обязанность проверяющих регистрировать в книге учета мониторинги и мероприятия технического характера.