Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с Путиным, обсудят и тему "Вагнера"

"Я не думаю, что будут какие-то проблемы в том, чтобы вагнеровцы работали в интересах России. Потерять такое подразделение при всех нюансах (конечно, претензий много: и люди погибли, и так далее; могло погибнуть значительно больше) нельзя. А тем более бойцов этого подразделения. Там примерно два десятка героев России. Эти ребята, которые воевали, дай бог чтобы вся армия так воевала, - отметил Александр Лукашенко. - Но это проблемы Российской Федерации и Президента Путина".