3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с Путиным, обсудят и тему "Вагнера"
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ заявил о планах в ближайшее время встретиться с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.
"Я не думаю, что будут какие-то проблемы в том, чтобы вагнеровцы работали в интересах России. Потерять такое подразделение при всех нюансах (конечно, претензий много: и люди погибли, и так далее; могло погибнуть значительно больше) нельзя. А тем более бойцов этого подразделения. Там примерно два десятка героев России. Эти ребята, которые воевали, дай бог чтобы вся армия так воевала, - отметил Александр Лукашенко. - Но это проблемы Российской Федерации и Президента Путина".
"Мы в ближайшее время договорились с ним встретиться. Думаю, обсудим и эту проблему, поскольку мы оказались вовлечены в ее разрешение, и вопросы дальнейшего функционирования ЧВК "Вагнер". Думаю, это самая простая проблема, которая будет решена и решается", - сказал глава государства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов