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Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с Путиным, обсудят и тему "Вагнера"

Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с Путиным, обсудят и тему "Вагнера"

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ заявил о планах в ближайшее время встретиться с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

"Я не думаю, что будут какие-то проблемы в том, чтобы вагнеровцы работали в интересах России. Потерять такое подразделение при всех нюансах (конечно, претензий много: и люди погибли, и так далее; могло погибнуть значительно больше) нельзя. А тем более бойцов этого подразделения. Там примерно два десятка героев России. Эти ребята, которые воевали, дай бог чтобы вся армия так воевала, - отметил Александр Лукашенко. - Но это проблемы Российской Федерации и Президента Путина".

"Мы в ближайшее время договорились с ним встретиться. Думаю, обсудим и эту проблему, поскольку мы оказались вовлечены в ее разрешение, и вопросы дальнейшего функционирования ЧВК "Вагнер". Думаю, это самая простая проблема, которая будет решена и решается", - сказал глава государства.


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