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Лукашенко намерен встретиться с представителями политических партий Беларуси
Глава государства Александр Лукашенко намерен встретиться с представителями политических партий Беларуси. Об этом он заявил на встрече с Председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой, сообщает БЕЛТА.
Одной из тем встречи стала тема подготовки к проведению предстоящих парламентских выборов. "У вас есть целый срез тех проблем, которые надо будет проконтролировать при подготовке и проведении этих выборов. Завтра более конкретно мы обсудим их на встрече с представителями партий, которые числятся у нас и являются партиями - те, которые прошли регистрацию, и которые намерены, я так понимаю, участвовать в парламентских выборах", - сказал глава государства.
"Мы откровенно и честно сказали, что мы будем всячески участвовать в этих выборах. Я имею в виду вертикаль власти. Это очень важная кампания в Беларуси. Важнее политической кампании в будущем году нет", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко напомнил, что следом за выборами необходимо будет сформировать Всебелорусское народное собрание, избрать делегатов.
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