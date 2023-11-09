Лукашенко намерен встретиться с представителями политических партий Беларуси

Одной из тем встречи стала тема подготовки к проведению предстоящих парламентских выборов. "У вас есть целый срез тех проблем, которые надо будет проконтролировать при подготовке и проведении этих выборов. Завтра более конкретно мы обсудим их на встрече с представителями партий, которые числятся у нас и являются партиями - те, которые прошли регистрацию, и которые намерены, я так понимаю, участвовать в парламентских выборах", - сказал глава государства.