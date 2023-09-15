Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что сами США запретили Украине продолжать с Россией мирные переговоры. Об этом он заявил во время совместного с Владимиром Путиным общения с журналистами, сообщает БЕЛТА.

Президента России Владимира Путина попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена насчет возможных мирных переговоров с Украиной. Высокий представитель американского истеблишмента недавно образно выразился, заявив, что России и Украине в конечном итоге придется "станцевать танго".

"Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Это, конечно, замечательная изумительная музыка и движения красивые, но США все пытаются решать с позиции силы. Или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозы применения военной силы, либо ее применением. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят. Скорее всего, просто не хотят", - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывались от переговоров. "Поэтому пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо", - заявил российский лидер.

Вместе с тем Президент России заметил: "Танго - это, конечно, хорошо, но для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно. А то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать всем так или иначе придется "Барыню". Ну или в лучшем случае "Казачок".

Александр Лукашенко в свою очередь сказал: "Вроде ж и плясать начали. Три раунда переговоров прошли в Беларуси, потом в Стамбуле. А потом Блинкен с Остином Зеленскому команду дали - тот запретил вести переговоры. Факты на столе. Факты налицо. Поэтому чего тут упрекать кого-то".

"Декрет подписал, запрещающий (вести переговоры с Россией. - Прим. БЕЛТА)", - согласился Владимир Путин.