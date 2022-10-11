Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Таджикистан. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщает БелТА.

В Душанбе Александр Лукашенко проведет сегодня переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в узком и расширенном составах с участием членов делегаций.

"Стороны обсудят расширение сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, реализацию текущих и перспективных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов", - сообщила накануне пресс-служба белорусского лидера.

Во второй день визита, 12 октября, Александр Лукашенко также проведет в столице Таджикистана ряд встреч.

Одновременно с официальным визитом Президента в Душанбе пройдет Таджикско-белорусский бизнес-форум, организована экспозиция белорусских производителей Made in Belarus.

"Самое главное и приоритетное - это экономическая составляющая визита. Поэтому мы давно планировали данный визит и проведение в рамках визита и бизнес-форума выставки Made in Belarus", - рассказал журналистам посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко.