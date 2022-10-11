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Лукашенко направился с официальным визитом в Таджикистан
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Таджикистан. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщает БелТА.
В Душанбе Александр Лукашенко проведет сегодня переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в узком и расширенном составах с участием членов делегаций.
"Стороны обсудят расширение сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, реализацию текущих и перспективных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов", - сообщила накануне пресс-служба белорусского лидера.
Во второй день визита, 12 октября, Александр Лукашенко также проведет в столице Таджикистана ряд встреч.
Одновременно с официальным визитом Президента в Душанбе пройдет Таджикско-белорусский бизнес-форум, организована экспозиция белорусских производителей Made in Belarus.
"Самое главное и приоритетное - это экономическая составляющая визита. Поэтому мы давно планировали данный визит и проведение в рамках визита и бизнес-форума выставки Made in Belarus", - рассказал журналистам посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко.
В Душанбе вчера прибыла большая делегация деловых кругов Беларуси. Они представляют интересы более 70 компаний и предприятий. Стороны согласовали к подписанию свыше 60 документов, в том числе коммерческих контрактов более чем на $46 млн.
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