Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 февраля направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства по приглашению Президента России Владимира Путина посетит в Казани церемонию открытия международного высокотехнологичного турнира "Игры Будущего".

По случаю этого масштабного мультиспортивного события в столицу Республики Татарстан Российской Федерации прибудет ряд зарубежных лидеров. Турнир пройдет с 21 февраля по 3 марта.