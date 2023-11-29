Лукашенко направился в ОАЭ на Всемирный саммит по климату

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 ноября направился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата под эгидой Организации Объединенных Наций. В глобальном форуме планируется широкое участие первых лиц - внушительный и представительный состав делегаций.