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Лукашенко направился в ОАЭ на Всемирный саммит по климату

Лукашенко направился в ОАЭ на Всемирный саммит по климату

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 ноября направился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата под эгидой Организации Объединенных Наций. В глобальном форуме планируется широкое участие первых лиц - внушительный и представительный состав делегаций.

Александр Лукашенко озвучит подходы и предложения Беларуси по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности. На полях саммита Президент проведет ряд встреч и переговоров.

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