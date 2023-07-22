Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

Президенты Беларуси и России 23 июля проведут переговоры, о которых договаривались ранее. Эту встречу глава белорусского государства анонсировал, общаясь с журналистами зарубежных и белорусских СМИ: "Мы в ближайшее время договорились встретиться".

"Повестка переговоров определена, вопросов предстоит обсудить много. Традиционно для встреч лидеров Беларуси и России это широкий круг наиболее важных и базовых для двухсторонних отношений тем: вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и многое другое", - информировали БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.