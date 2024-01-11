3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Лукашенко: Народ Польши спросит с руководства за их политику
Выборы - это всегда период стресса для стран. Соседнюю Польшу штормит уже несколько месяцев. После парламентских выборов, в которых победила коалиция Туска, Дуда цепляется за власть своих писовцев мертвой хваткой. Результат - митинги и протесты, дележка влияния на уровне медиа и аресты. О том, что Польшу ожидают такие потрясения, а народ начнет отвергать многолетнюю политику безрассудства тогда еще правящей партии "ПиС", предупреждал больше года назад Александр Лукашенко. Польша на пороге грандиозного шухера.
Логойский район, 23.09.2022
"У них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит. Поэтому политика изменится. Это чуждая польскому народу политика, которую проводит нынешнее руководство Польши, - убежден Президент. - Они отвергнут эту политику. Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут - это конец стране. Но, думаю, до этого не дойдет, потому что польский народ не позволит".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ