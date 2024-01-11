Лукашенко: Народ Польши спросит с руководства за их политику

Выборы - это всегда период стресса для стран. Соседнюю Польшу штормит уже несколько месяцев. После парламентских выборов, в которых победила коалиция Туска, Дуда цепляется за власть своих писовцев мертвой хваткой. Результат - митинги и протесты, дележка влияния на уровне медиа и аресты. О том, что Польшу ожидают такие потрясения, а народ начнет отвергать многолетнюю политику безрассудства тогда еще правящей партии "ПиС", предупреждал больше года назад Александр Лукашенко. Польша на пороге грандиозного шухера.

"У них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит. Поэтому политика изменится. Это чуждая польскому народу политика, которую проводит нынешнее руководство Польши, - убежден Президент. - Они отвергнут эту политику. Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут - это конец стране. Но, думаю, до этого не дойдет, потому что польский народ не позволит".