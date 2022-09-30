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Лукашенко: Наша страна может выступить донором продовольственной безопасности
"Беларусь всегда привержена мирному решению любых международных проблем. Так было прежде, так есть и сейчас, когда Украина стала полем боя братских народов". Такое заявление сегодня сделал Президент, принимая верительные грамоты дипломатов разных стран.
Президент принял верительные грамоты послов иностранных государств
11 послов начинают работу в нашей стране, предоставляя официальный документ, который разрешает им говорить от имени своего государства. Верительные грамоты Президенту вручили дипломаты из ОАЭ, Аргентины, Бразилии, Боснии и Герцеговины, Кубы, Швейцарии и ряда других стран. После Александр Лукашенко обратился к послам. Глава государства подчеркнул, что начало миссий приходится на знаковый для белорусов период. Страна недавно отметила День народного единства. В своей истории на нашу долю выпало немало испытаний. Но мужество и стойкость позволили нам выстоять и воссоединиться. И сегодня, когда все громче звучат реваншистские заявления с Запада, а военный потенциал у наших границ лишь нарастает, Беларусь, как и прежде, призывает всех сесть за стол переговоров.
Президент: Конфликт братских народов - следствие стратегических интриг и величайшей глупости западных политиков
Но голос дипломатии сегодня слышат не все. Зато заявления о нарастающем продовольственном кризисе звучат все громче. Александр Лукашенко заметит, что наша страна вдоволь обеспечивает себя продуктами питания и может выступить донором продовольственной безопасности для других.
Готов Минск разговаривать и по поставкам калийных удобрений. Здесь все тоже упирается в политическую волю западных чиновников и ими навязанные препоны. В свою очередь страны, которые прислали послов в Минск, очевидно готовы налаживать отношения и заключать выгодные сделки. Кстати, настрой у дипломатов позитивный. С той же Аргентиной будем наращивать торговлю и разработки в промышленности.
Это огромное удовольствие и честь для меня представлять мою страну и посетить Беларусь. Великолепная страна, великолепные люди, я очень счастлив быть здесь. Ведь у Аргентины и Беларуси есть много сфер, где мы можем наладить сотрудничество. Особенно это касается аграрной сферы, машиностроения, высоких технологий и науки. У вас восхитительное молоко, очень вкусный мед. И я очень счастлив, что есть возможность развить наши сферы сотрудничества.
Президент сегодня обратился к каждому послу. Со всеми странами Беларусь готова сотрудничать и развивать добрые, взаимовыгодные отношения.
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