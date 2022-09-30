Лукашенко: Наша страна может выступить донором продовольственной безопасности

Это огромное удовольствие и честь для меня представлять мою страну и посетить Беларусь. Великолепная страна, великолепные люди, я очень счастлив быть здесь. Ведь у Аргентины и Беларуси есть много сфер, где мы можем наладить сотрудничество. Особенно это касается аграрной сферы, машиностроения, высоких технологий и науки. У вас восхитительное молоко, очень вкусный мед. И я очень счастлив, что есть возможность развить наши сферы сотрудничества.

Эдуардо Антонио Зуайн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в России и Беларуси по совместительству