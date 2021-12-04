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Лукашенко: Натовцы признают, лучшая армия в Европе - белорусская, Россию не берем - это суперармия
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Недобросовестная оплата труда по договору подряда - как в Беларуси хотят поменять законодательство
Что делают в Беларуси, чтобы пресечь несвоевременные выплаты зарплат
Благотворительная акция "Наши дети" масштабно шагает по стране
В Минске с апреля 2023 около 400 нанимателей не выплатили зарплаты сотрудникам в срок
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Безопасность, "Орешник", ядерная доктрина и переговоры. Главное из пресс-конференции Путина
Довели народ до ручки: в Молдове протестующие требуют увеличения зарплат и господдержки экономики
ЕК выделит Украине более 18 млрд евро из прибыли от замороженных активов России
В Эстонии одобрен запрет жителям участвовать в мероприятиях на территории Беларуси и России
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