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Лукашенко назначил Алейника членом Совета Республики
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника членом Совета Республики, сообщает БЕЛТА.
"Он будет возглавлять соответствующую комиссию. Он с этим согласился", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что бывший дипломат Сергей Рачков возглавляет в Палате представителей Постоянную комиссию по международным делам. Аналогичная должность в Совете Республики будет и у Сергея Алейника.
"Парламентский контроль над работой Министерства иностранных дел, по отдельным вопросам - правительства будет усилен, - заявил Президент. - Все вы просили передачи больших полномочий - вы их получите, в том числе и парламент".
Руководителем внешнеполитического ведомстваназначенпервый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.
"Единственное, хочу предупредить: Рыженкова особо туда-сюда качать бесполезно. И не только потому, что человек фактически подчинен Президенту, но еще и потому, что у него в характере этого нет, чтобы им понукали. Но контроль должен быть: аккуратный, честный, порядочный. Давайте посоветуемся перед назначением послов (обсудят на комиссии) и прочее, прочее, прочее. Точно так мы будем поступать еще и по министрам, и другим должностным лицам", - отметил Александр Лукашенко.
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