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Лукашенко назвал дурью утверждения, что Россия может напасть на НАТО
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал дурью утверждения, что Россия может напасть на НАТО. Об этом он заявил, отвечая в Санкт-Петербурге на один из вопросов журналистов, сообщает БЕЛТА.
Прозвучал вопрос: "Разгоняется уже тема, что Боррель (верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. - Прим. БЕЛТА) говорил в Евросоюзе, что чуть ли ни Россия собирается напасть на НАТО. То есть, сейчас с Украиной разберемся…"
"Это дурь. Это человек дурной просто. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал", - сказал Александр Лукашенко.
"Нам что, до войны сегодня новой? Нам с этой (в Украине. - Прим. БЕЛТА) надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно. И не только для нас. Но и для них, чтобы не потерять Украину. Я так понимаю это", - добавил белорусский лидер.
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