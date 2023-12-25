Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал дурью утверждения, что Россия может напасть на НАТО. Об этом он заявил, отвечая в Санкт-Петербурге на один из вопросов журналистов, сообщает БЕЛТА.

Прозвучал вопрос: "Разгоняется уже тема, что Боррель (верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. - Прим. БЕЛТА) говорил в Евросоюзе, что чуть ли ни Россия собирается напасть на НАТО. То есть, сейчас с Украиной разберемся…"

"Это дурь. Это человек дурной просто. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал", - сказал Александр Лукашенко.