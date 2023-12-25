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Лукашенко назвал дурью утверждения, что Россия может напасть на НАТО

Лукашенко назвал дурью утверждения, что Россия может напасть на НАТО

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал дурью утверждения, что Россия может напасть на НАТО. Об этом он заявил, отвечая в Санкт-Петербурге на один из вопросов журналистов, сообщает БЕЛТА.

Прозвучал вопрос: "Разгоняется уже тема, что Боррель (верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. - Прим. БЕЛТА) говорил в Евросоюзе, что чуть ли ни Россия собирается напасть на НАТО. То есть, сейчас с Украиной разберемся…"

"Это дурь. Это человек дурной просто. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал", - сказал Александр Лукашенко.

"Нам что, до войны сегодня новой? Нам с этой (в Украине. - Прим. БЕЛТА) надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно. И не только для нас. Но и для них, чтобы не потерять Украину. Я так понимаю это", - добавил белорусский лидер.

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