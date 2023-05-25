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Лукашенко назвал самый крупный вопрос, который надо урегулировать
Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая в Москве на вопросы журналистов по завершении саммита ЕАЭС, назвал самый крупный вопрос, который надо урегулировать, пишет БЕЛТА.
Журналисты попросили уточнить, что именно имелось в виду, когда за несколько дней до визита в Россию Александр Лукашенко говорил о необходимости обсудить и решить ряд проблемных вопросов. "Вы знаете, у нас не проблем, а вопросов масса, которые мы еще должны урегулировать. Самый крупный вопрос, я о нем говорил (на саммите. - Прим. БЕЛТА), это единые рынки энергетические наши - газа, нефти и так далее. Это самый крупный вопрос, который надо урегулировать. Есть транспортные, логистические, второстепенные вопросы. И, если ниже опускаться, мелкий вопрос, казалось бы, - это некоторые недоразумения в плане поставок наших товаров, особенно сельхозназначения, продуктов питания в Российскую Федерацию. Вот этот комплекс вопросов", - сказал глава государства.
"Не пускают (продукцию на российский рынок. - Прим. БЕЛТА)?" - уточнил журналист. Александр Лукашенко подтвердил: "Да, есть у нас проблемы по некоторым товарам. Мы понимаем это (допустим, молочные продукты), что период большого молока. Когда в России молока больше, тогда начинается какое-то торможение. Это неправильно. Думаю, что на уровне правительства мы решим этот вопрос. Я даже с Президентом России не обсуждаю его. Потому что это странно".
Более того, Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин на закрытой части саммита говорил о том, что в России есть нехватка молочных продуктов примерно на 15%. "Но мы не всю даже закрываем дыру этим. Тем не менее кому-то это нравится", - заметил белорусский лидер.
Отвечая на вопрос, удалось ли договориться о чем-то конкретном по проблемным темам, Александр Лукашенко сказал: "Я ведь говорю в комплексе для ЕАЭС. А с Российской Федерацией любой вопрос, который мы сегодня поднимаем, решается в течение нескольких дней".
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