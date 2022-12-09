Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал стратегические задачи для развития Евразийского экономического союза. Соответствующие заявления глава государства сделал в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает БелТА.

"Останавливаться ни в коем случае нельзя. С учетом фундаментальных изменений в мире наряду с решением текущих задач нам надо уделить самое пристальное внимание стратегическим направлениям развития союза. В связи с этим хочу подчеркнуть архиважность дальнейшего углубления внутрисоюзной интеграции и необходимость международного позиционирования нашего союза", - подчеркнул белорусский лидер.

Совместные проекты

По словам Александра Лукашенко, что касается стратегических задач, необходимо, во-первых, в кратчайшие сроки обеспечить реальный выход на реализацию совместных проектов по созданию современнейших производств - производств будущего.



"Это обязательный элемент нашего экономического суверенитета. Сегодня мы сделаем еще один шаг в данном направлении - рассматриваем вопрос о наделении органов союза полномочиями по финансовому содействию промышленной кооперации за счет средств бюджета ЕАЭС", - сказал Президент.



Оздоровление "кровеносной системы"

"Второе. Необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему нашего союза. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу", - заявил глава государства.

Устранение препятствий на внутреннем рынке

Президент напомнил, что на заседании Высшего совета в мае этого года стороны договаривались предметно рассмотреть вопрос об устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.

"Считаю, что у нас в принципе не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Это суть организации нашего союза. Это решит две главнейшие задачи по обеспечению национальных рынков товарами критического импорта и координации действий при экспорте стратегически важных товаров, в первую очередь продовольствия", - сказал белорусский лидер.

"Но сегодня реальность такова, что мы по-прежнему продолжаем бороться с последствиями решений, принимаемых в одностороннем порядке на национальном уровне: то лес вывезти на экспорт не можем, то международных автоперевозчиков не пропускаем. При этом поиск взаимоприемлемых решений по проблемным вопросам растягивается на долгие месяцы. Совещаний порой много - решений мало. Считаю, что комиссия должна максимально усилить работу в указанном направлении", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Повышение международного авторитета союза

Александр Лукашенко также заявил о необходимости уделить первостепенное внимание повышению международного авторитета и конкурентоспособности ЕАЭС.

"Последние события показали, что далеко не все согласны с дальнейшим существованием однополярного мира. Как следствие, растет роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. И наш союз должен идти с ними в ногу. Более того, полагаю, настало время для проведения саммита стран - членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС, - сказал глава белорусского государства. - Эти страны разделяют наши подходы о необходимости уважения разных культур, взглядов, политических систем. Возможно, отдельные государства АСЕАН захотят принять участие в такой встрече. Стержневыми пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия (например, формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют), а также темы энергетики и безопасности".

"Этот вопрос актуально звучит особенно в плане того, что в будущем году председательство берет на себя Российская Федерация. Думаю, что будет легче при председательстве России организовать подобное мероприятие", - отметил белорусский лидер.

Он также обратил внимание на необходимость четко и последовательно заявлять о своем присутствии на карте мира и через дальнейшее расширение зон свободной торговли с заинтересованными государствами.

Так, планируемое начало переговоровпо заключению Соглашения о свободной торговлес Объединенными Арабскими Эмиратами Александр Лукашенко назвал знаковым политическим шагом для ЕАЭС.