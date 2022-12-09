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Лукашенко назвал условие для установления мира в Украине

Лукашенко назвал условие для установления мира в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита ЕАЭС, назвал условие для установления мира в Украине, сообщает БелТА.

Глава государства уверен: если президент Украины сейчас будет требовать от России уйти с территорий Херсона, Запорожья, Луганска, Донецка, это значит, что переговоров не будет. "Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации. По многим причинам", - подчеркнул белорусский лидер.

"Если хотите мира - надо сесть за стол переговоров и там в тишине, спокойствии обсуждать все вопросы: кто что должен освободить - или Россия, или Украина. Если этих шагов нет, читай: они не хотят этих переговоров и разговоров", - сказал Александр Лукашенко.

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