ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко: Не Зеленский руководит процессами в Украине

Официальный Киев не управляет ситуацией в своей стране. Украинский конфликт выгоден США и их союзникам, поэтому президент Зеленский мало влияет на события и вынужден просто исполнять свою функцию. Такое мнение высказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о личности украинского лидера.

Отношение к российской военной спецоперации. Что за договор предлагает Россия Украине? Телеверсию интервью смотрите сегодня на "Беларусь 1" в 19 часов. Также материал уже доступен на YouTube-канале АТН.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все