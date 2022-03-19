Лукашенко: Не Зеленский руководит процессами в Украине

Официальный Киев не управляет ситуацией в своей стране. Украинский конфликт выгоден США и их союзникам, поэтому президент Зеленский мало влияет на события и вынужден просто исполнять свою функцию. Такое мнение высказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о личности украинского лидера.



Отношение к российской военной спецоперации. Что за договор предлагает Россия Украине? Телеверсию интервью смотрите сегодня на "Беларусь 1" в 19 часов. Также материал уже доступен на YouTube-канале АТН.