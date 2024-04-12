Лукашенко: Необходимости вступления Беларуси в боевые действия нет и не будет

Необходимости вступления Беларуси в боевые действия нет и не будет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам в Кремле, сообщает БЕЛТА.

"Пока не начались мирные переговоры (по урегулированию конфликта в Украине. - Прим. БЕЛТА), как вы для себя оцениваете вероятность того, что Беларуси придется вступить в боевые действия?" - спросили журналисты главу государства.

"А никак не оцениваю. Такой необходимости нет. И не будет такой необходимости. Я как-то сказал накануне, что России сейчас нужна такая Беларусь - мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее. Я же не отказываюсь, что мы "соагрессоры", - сказал Президент. - Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю: ни я, ни Путин (мы вчера тоже эту проблему обсуждали) не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим!"

Александр Лукашенко в связи с этим упомянул об ударах России по энергообъектам в Украине, отметив, что это был ответ на аналогичную атаку с украинской стороны.

"Украинцы должны понимать: если они там будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, - ответ прилетит мгновенно в 10-кратном размере. Ну зачем провоцировать и разжигать этот огонь? Зачем он нужен? И в то же время рассказывают про мирные какие-то переговоры и конференцию в Швейцарии. Без России хотят в Украине мир. Читай и без Китая. Представитель Китая тоже туда не собирается лететь и ехать. Какие могут быть мирные переговоры?" - отметил Президент.

Возвращаясь к вопросу о вступлении Беларуси в военные действия, Александр Лукашенко обратил внимание, что к этому порой призывают "ура-патриоты" в России, как их называют в российских СМИ. "Эти призывы - Беларусь в войну в Украине - это в пользу НАТО. Это они хотят и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной", - подчеркнул он.

Президент пояснил, что в этом случае протяженность фронта за счет границы Беларуси с Украиной, Польшей и странами Балтии увеличится на тысячи километров: "Нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну. Мы сможем это сделать? Не сможем. Это я вам говорю: не сможем. Мы хотим себе проблем? Не хотим. Это во-вторых. Во-первых - может быть, Украине так же, как сегодня России, пригодится такая Беларусь (мирная. - Прим. БЕЛТА)".

Наряду с этим Беларусь обеспечивает безопасность вблизи рубежей страны на украинском и западном направлениях.

"У нас полстраны находится в радиусе 100 километров от Киева. В том числе и Мозырский НПЗ, который, к счастью, сегодня работает без перебоев, модернизированный, и вы заправляетесь топливом с Мозырского НПЗ. Ваши и наши беглые (это мне позавчера информацию передали) все время полякам и прочим покрикивают: "Давайте по Мозырю ударим, по НПЗ, они же агрессору поставляют топливо для военных нужд в том числе. Значит, законная цель", - поделился Александр Лукашенко подробностями обстановки. - Я тогда своих военных позвал, говорю: "Поставьте на позиции все, что у нас есть (не буду перечислять), и тогда ответим так, что мало не покажется".

"То есть если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована и 120 тыс. украинских военнослужащих на этой границе. Ну они хотят на фронт туда (их. - Прим. БЕЛТА) бросить против России, а здесь французов поставить. Мы ждем. Французы будут защищать Украину… Слушайте, смех! Это все разговоры. Никакие французы туда не полезут, и никто там защищать не будет. Они нас пытаются с Путиным запугать. А то, что Беларусь вступит в войну и прочее, - это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу (ну, для начала Польшу и Прибалтику). Это чушь, как он вчера сказал, это ложь полная. Мы никогда даже не обсуждали этот вопрос", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что вблизи границ Беларуси в Польше и Литве размещены американская и немецкая батальонные тактические группы. В ответ Беларусь была вынуждена развернуть свои части.

"И стоим сейчас лоб в лоб. Поэтому самое простое сегодня - начать Беларуси войну против Украины. Но она России, эта война, не нужна. Нам дай бог там разобраться", - резюмировал глава государства.