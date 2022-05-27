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Лукашенко: Необходимы экстренные меры по переформатированию логистики в ЕАЭС
Более тесная интеграция стран ЕАЭС, ответ коллективному Западу, логистика, экспорт. 15 вопросов актуальной повестки обсудили сегодня лидеры стран ЕАЭС. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в очередной раз состоялось онлайн.
Главный месседж - противодействие колоссальному прессингу коллективного Запада, который не ослабевает. Под беспрецедентное санкционное давление в первую очередь попали Россия и Беларусь. Но его последствия в разной степени затронут всех. Александр Лукашенко призвал страны ЕАЭС сплотиться и действовать "единым фронтом". Объединившись, "евразийская пятерка" уже многое сделала, отметил белорусский лидер. Успешно удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Достаточно оперативно ЕЭК приняла решения по повышению устойчивости наших экономик. По словам Александра Лукашенко, дальше экстренные меры нужно принимать по логистике.
Лукашенко: Необходимы экстренные меры по переформатированию логистики в ЕАЭС
"Значительный интерес представляет инициатива комиссии по реализации проекта "Евразийский агроэкспресс". Он призван обеспечить регулярные беспрепятственные поставки сельскохозяйственных товаров железнодорожным транспортом, в том числе с Китаем", - отметил Александр Лукашенко.
Кроме того, считает Президент, нужно серьезно форсировать работу по созданию новых кооперационных связей и импортозамещению, в особенности по товарам критического импорта. "Актуальным является предложение по разработке индикативных балансов в отношении товаров первой необходимости для внутреннего рынка союза", - добавил глава государства.
Он констатировал, что ЕАЭС имеет хорошие позиции в вопросах продовольственной безопасности, однако в связи с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире на первоочередные продукты питания необходима тесная координация, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров на собственных рынках.
"Считаю, что к решению обозначенных проблем необходимо подтягивать и остальные государства СНГ", - добавил Александр Лукашенко.
Главный план на ближайшую перспективу - защита экономики ЕАЭС. Но, подчеркнул белорусский лидер, в условиях санкций ЕАЭС не должен замыкаться в себе. Важен международный диалог с третьими странами и интеграционными объединениями. Так, уже идет активная работа по заключению торговых соглашений с Египтом и Ираном. Дальше - предметные переговоры с Индонезией. Интерес проявляют к Евразийскому союзу Объединенные Арабские Эмираты. Активнее стоит вести диалог с Китаем.
По итогам года суммарный ВВП ЕАЭС вырос на 4,6 %
Евразийская интеграция приносит реальную отдачу, отмечают лидеры "пятерки". По итогам минувшего года суммарный ВВП союза увеличился на 4,6 %. Внушает оптимизм и начало этого: за 4 месяца рост ВВП свыше 5 %. Нужно продолжить процесс снятия барьеров во взаимной торговле, наращивать кооперационную работу, развивать цифровизацию.
С. Жапаров: Для стабильности ЕАЭС нужно изыскать резервы
Садыр Жапаров, председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент Кыргызстана:
Инициативы лидеров стран ЕАЭС озвучены на саммите
На видеосвязи и президенты государств-наблюдателей - Кубы и Узбекистана. Так, официальный Ташкент выразил готовность взаимодействовать с ЕАЭС в строительстве трансафганской железной дороги – это более короткий выход на рынок Южной Азии. А кубинский лидер выступил против односторонних принудительных мер в отношении России и Беларуси.
Кубинский лидер: США и НАТО в ответе за исход событий в Европе, военного конфликта можно было избежать
Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Кубы:
Лидеры ЕАЭС утвердили ориентиры макроэкономической политики
По итогам саммита лидеры ЕАЭС утвердили ориентиры макроэкономической политики на ближайшие годы: документ подготовлен в контексте актуальных реалий. При распределении ввозных пошлин на внешней границе Евразийского экономического союза Беларусь и Россия продолжат использовать российские рубли, а другие государства - доллары США. А в календаре появится и новый праздник – День Евразийского экономического союза. Его приурочат к дате подписания Договора о ЕАЭС -29 мая.
А. Лукашенко провел оперативное совещание с представителями правительства и Администрации Президента
И сразу по завершении саммита Александр Лукашенко провел оперативное совещание с представителями правительства и Администрации Президента. Один из основных акцентов - на работу по противодействию санкциям. Речь шла о функционировании финансового сектора, состоянии дел на крупных промышленных предприятиях. Обсудили договоренности по итогам встречи с президентом России в начале недели. В первую очередь это импортозамещение, военно-техническое сотрудничество и строительство нашего порта на российской Балтике. Александр Лукашенко актуализировал и задачи для внешнеполитического ведомства. Президент поручил снять все барьеры для жителей Литвы и Латвии при въезде в Беларусь. В том числе принято решение об отмене ПЦР-тестов для въезда на нашу территорию. По многочисленным пожеланиям иностранцев безвизовый режим для жителей Литвы и Латвии продлен до конца года. Правительству поручено по итогам полугодия организовать расширенное заседание с участием Президента, где предметно рассмотрят все актуальные вопросы.
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