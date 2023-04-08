Лукашенко: Ни одна страна в своих отношениях не имеет того, что имеют Россия и Беларусь

Принятые решения по всем вопросам и обсуждение тем, выходящих за рамки повестки Высшего госсовета. Беларусь и Россия подводят итоги переговоров в Москве.

Следуя духу времени и обстановке в регионе, много внимания лидеры уделили вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса Союзного государства. Беларусь и Россия вместе продолжают противостоять вызовам и угрозам. Создана эффективная система обороны и обеспечения безопасности, в рамках которой успешно функционирует региональная группировка войск и единая система ПВО. Удалось значительно повысить защищенность Союзного государства.

Ключевым направлением остается производственная кооперация. Беларусь и Россия делают ставку на импортозамещение и противостояние санкциям. Сегодня в этом задействовано более 8 тысяч белорусских и российских предприятий. А это сотни тысяч рабочих мест.





Александр Лукашенко отметил, что, планомерно расширяя правовую базу взаимодействия, стороны открыли широкополосные магистрали для активизации бизнеса, сотрудничества научных кругов и творческих коллективов, партнерства молодежных объединений. Свобода передвижения граждан и капитала, равные возможности для образования и трудовой деятельности - все это неоспоримые преимущества интеграции в глазах обычных белорусов и россиян. "Я это говорю потому, что часто люди, забыв уже об этом, считают, что это естественно. Забывают, что ни одна страна в своих отношениях не имеет того, что имеют Россия и Беларусь".

Союзное государство: ставка на экономику

За годы строительства Союзного государства реализовано свыше 60 совместных научно-технических программ в различных сферах: освоение космоса, информационные технологии, сельское хозяйство, выпуск материалов и приборов. Многие разработки успешно внедряются в производство, благодаря чему выполняется программа импортозамещения и снижения зависимости от западных технологий.









К слову, маркер успешности работы в рамках Союзного государства - количество торговых операций. За 27 лет стоимостные объемы товарооборота увеличились более чем в четыре с половиной раза.

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