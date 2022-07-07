Лукашенко - новым руководителям на местах: Все в ваших руках!

Новые руководители местной вертикали, важнейших организаций и госорганов, а также дипломаты. Кадровый день сегодня во Дворце Независимости. Президент согласовал большой пул руководителей на местах в Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областях.

Самое пристальное внимание глава государства уделяет подбору кадров, особенно в регионах. Претенденты на должности проходят тщательнейший отбор. От этого зависит стабильная работа и развитие многих сфер: от сельского хозяйства до промышленности. Назначая новых председателей райисполкомов, Президент всегда ориентирует уделять пристальное внимание решению вопросов людей. Ни один прием граждан самими руководителями или их заместителями не должен быть формальным. Сейчас самая горячая тема - уборочная. Необходимо максимально мобилизовать все силы, чтобы не потерять ни зерна. Именно результат в доверенной области является определяющим фактором для главы государства.