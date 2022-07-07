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Лукашенко - новым руководителям на местах: Все в ваших руках!
Новые руководители местной вертикали, важнейших организаций и госорганов, а также дипломаты. Кадровый день сегодня во Дворце Независимости. Президент согласовал большой пул руководителей на местах в Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областях.
Кадровый день во Дворце Независимости
Самое пристальное внимание глава государства уделяет подбору кадров, особенно в регионах. Претенденты на должности проходят тщательнейший отбор. От этого зависит стабильная работа и развитие многих сфер: от сельского хозяйства до промышленности. Назначая новых председателей райисполкомов, Президент всегда ориентирует уделять пристальное внимание решению вопросов людей. Ни один прием граждан самими руководителями или их заместителями не должен быть формальным. Сейчас самая горячая тема - уборочная. Необходимо максимально мобилизовать все силы, чтобы не потерять ни зерна. Именно результат в доверенной области является определяющим фактором для главы государства.
Назначения в Академии наук, статистическом комитете и Министерстве финансов
Сегодня Президент также согласовал на должность гендиректора Белспецвнештехники Геннадия Тимошевича. Директором Геоинформационных систем управления стал Николай Балигатов. В рабочем порядке в том числе согласованы назначения в Академии наук, Белстате, Госкомитете по науке и технологиям, департаменте государственных знаков Министерства финансов. Глава государства также назначил Владимира Боровикова послом в Камбодже, Лаосе и Мьянме по совместительству.
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