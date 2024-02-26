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Лукашенко: Нынешнюю власть поддерживают более 87 % населения, но кое-что надо исправлять

Встреча Президента с Генеральным секретарем СНГ

О выборном процессе подробнее говорили на встречеПрезидента с Генсекретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества. Александр Лукашенко поблагодарил Сергея Лебедева и его коллег за объективность и за работу в Беларуси в такой ответственный и даже исторический момент. Когда одновременно избиралась вся вертикаль представительных органов власти, начиная от сельских советов до депутатов парламента.

С. Лебедев о предвзятости западных политиков

Желание обеспечить мир и стабильность в Беларуси побудило людей прийти на выборы депутатов, поэтому явка избирателей оказалась такой высокой. Такое мнение высказал Генеральный секретарь СНГ. Также Сергей Лебедев считает логичным и обоснованным решение нашей страны не приглашать на выборы наблюдателей ОБСЕ. Он обратил внимание, что перед миссией наблюдателей от СНГ не стояла задача искать какие-то недостатки и потом критиковать. В то время как западники, к сожалению, уже успели сделать выводы о якобы отсутствии демократичности.

Мы сегодня об этом говорили с Президентом, обменялись мнениями, что пресс-секретарь Госдепартамента уже заявил - выборы прошли в обстановке страха в Беларуси. Я вам честно скажу, никакого страха я у избирателей не видел. Наоборот, радостное настроение. Здесь еще выборы не закончились, а пресс-секретарь Госдепартамента говорит, что выборы "недемократичны", что они прошли в обстановке страха. Когда он говорил эти слова, в Вашингтоне спали еще, не могли знать, какие результаты выборов. О предвзятом подходе западных наблюдателей, мне кажется, даже спорить не приходится. Это уже очевидно. Вполне логичным и обоснованным является решение руководства Беларуси, ЦИК, МИД не приглашать западных наблюдателей, потому что объективной оценки от них ждать не приходится.
Сергей Лебедев, Генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ

В ходе нынешней электоральной кампании было много новаций. Впервые в Беларуси прошел единый день голосования. Одновременно избиралась вся вертикаль представительных органов власти. Глава государства еще раз поблагодарил за проделанную работу лично Сергея Лебедева и всех членов миссии СНГ, а также поинтересовался возможными замечаниями, чтобы учесть это на будущее.

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