Лукашенко: Нынешнюю власть поддерживают более 87 % населения, но кое-что надо исправлять

Мы сегодня об этом говорили с Президентом, обменялись мнениями, что пресс-секретарь Госдепартамента уже заявил - выборы прошли в обстановке страха в Беларуси. Я вам честно скажу, никакого страха я у избирателей не видел. Наоборот, радостное настроение. Здесь еще выборы не закончились, а пресс-секретарь Госдепартамента говорит, что выборы "недемократичны", что они прошли в обстановке страха. Когда он говорил эти слова, в Вашингтоне спали еще, не могли знать, какие результаты выборов. О предвзятом подходе западных наблюдателей, мне кажется, даже спорить не приходится. Это уже очевидно. Вполне логичным и обоснованным является решение руководства Беларуси, ЦИК, МИД не приглашать западных наблюдателей, потому что объективной оценки от них ждать не приходится.

Сергей Лебедев, Генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ