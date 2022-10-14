Лукашенко о "членстве" Украины в НАТО: Желаемое за действительное можно выдавать, господь с ними

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Астане по просьбе российских журналистов ответил на вопрос, как он воспринимает прозвучавшее в Украине на официальном уровне заявление о том, что эта страна де-факто уже является членом НАТО, передает БелТА.

"Мы никак это не воспринимаем. Желаемое за действительное можно выдавать. А вообще нас это не очень беспокоит. Хотят они быть членами НАТО - ну господь с ними. Со всеми вытекающими, конечно, последствиями", - сказал Президент.