Лукашенко о главном достижении ЕАЭС: Стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство

Главное достижение в Евразийском экономическом союзе - стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

"Наше заседание в определенной степени знаковое. Завершается очередной этап развития Евразийского экономического союза. В будущем году мы отметим десятилетие (подписания Договора о ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА). Нам представлен обширный и обстоятельный доклад об итогах работы союза за истекший период. Мы можем не только оценить результаты, но и поговорить о путях совершенствования, необходимых решениях проблемных вопросов. Считаю главным достижением стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство со всеми недостатками", - сказал белорусский лидер.

