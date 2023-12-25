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Лукашенко о главном достижении ЕАЭС: Стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство
Главное достижение в Евразийском экономическом союзе - стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.
"Наше заседание в определенной степени знаковое. Завершается очередной этап развития Евразийского экономического союза. В будущем году мы отметим десятилетие (подписания Договора о ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА). Нам представлен обширный и обстоятельный доклад об итогах работы союза за истекший период. Мы можем не только оценить результаты, но и поговорить о путях совершенствования, необходимых решениях проблемных вопросов. Считаю главным достижением стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство со всеми недостатками", - сказал белорусский лидер.
Товарооборот союза с внешними партнерами за последние семь лет в абсолютных показателях увеличился более чем на $340 млрд. Объемы взаимной торговли удвоились и составили порядка $85 млрд. "У Беларуси с Россией в этом году будет где-то около $50 млрд (взаимной торговли. - Прим. БЕЛТА), - отметил Александр Лукашенко.
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