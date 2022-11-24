Лукашенко о необходимости переговоров для прекращения конфликта: Все сейчас в руках Украины

Для прекращения конфликта в Украине нужны переговоры, иначе это грозит полным уничтожением страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы российских журналистов на полях саммита ОДКБ ОДКБ в Ереване, пишет БелТА.



"Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины", - сказал белорусский лидер, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на саммите возможность заключения мирного договора с Украиной. Президент пояснил, что на саммите об этом говорилось вскользь, потому что ситуация в Украине не была там главной темой.



Между тем глава белорусского государства убежден: если в Украине не хотят гибели людей, притом в огромном количестве, то надо остановить конфликт. "Тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, восстанавливаться. Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться", - подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко уверен, что со временем отношения между народами обязательно восстановятся, как это происходило не раз в истории, даже после многолетних тяжелых конфликтов, в том числе после Второй мировой войны. "Мы с фашистской Германией как воевали? 30 миллионов погибло. Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и России немножко, и все? То есть раны зарубцевались. Готовы не просто разговаривать - сотрудничать, дружить. Так и здесь. Мы справимся, мы все это загладим. Мы, наверное, сможем объяснить, даже сейчас наше поколение, украинскому народу, что произошло", - сказал он.



"Поэтому куда ни кинь - везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир", - подчеркнул белорусский лидер.



По словам Президента, становится все больше антивоенных сил, которые подталкивают Украину к переговорному процессу. "Европа протрезвела. Если европейские руководители не поймут ситуацию… Им-то зачем эта война, в их доме, на пороге? Они сметут и Шольца, и Макрона. Вот посмотрите, так и произойдет. Со всех сторон, что на внешнем контуре, что внутри Украины, эта тенденция - садитесь, договаривайтесь. Все эти силы антивоенные (а их все больше и больше) толкают руководство Украины к переговорам", - заявил глава государства.