Лукашенко о переговорах с Путиным: Поможем премьерам начертить колею

Президент Беларуси Александр Лукашенкопо прибытии в Кремлькратко рассказал журналистам о тематике переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, пишет БЕЛТА.



"Сегодня обычные вопросы. Но мы решили посвятить некоторое время вопросам экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Мы им должны немножко помочь - колею начертить. Прежде всего экономика", - сказал глава государства.