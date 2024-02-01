Лукашенко о перспективах сотрудничества с Брянской областью: Миллиард далеко не предел!

О уже существующих проектах и планах по их развитию говорили 1 февраля во Дворце Независимости Президент Беларуси Александр Лукашенко и губернатор Брянской области России Александр Богомаз.

Строительство жилья и спортивных объектов - два направления, в которых уже успешно сотрудничают партнеры. Белорусов там ценят как высококлассных специалистов, работающих "в срок". Кроме того в Брянской области успешно работают два крупных сборочных производства белорусской техники. И конечно, продукты, одежда и обувь - все это - белорусское - ценят за качество.

О каких еще проектах шла речь на встрече, рассказала Катерина Круталевич.

Брянская область - занимает первую позицию в списке по индексу промышленного производства в Центральном федеральном округе России. Другими словами, по количеству заводов, уже работающих и открывающихся, Брянщина обошла 17 регионов-соседей: Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Коложскую, Костромскую области и другие. Не маловажную роль в этом сыграли и белорусские партнеры - точнее кооперация Брянска с "Амкодором" и "Гомсельмашем". А еще - хорошие отношения двух глав регионов. Тепло принял Александра Бомогаза и Президент Беларуси (уже не в первый раз).

Последние переговоры сторон проходили три года назад. Срок вроде бы небольшой, но есть российские губернаторы, которые приезжают и чаще. Свою роль играет и близость региона: по всем проектам с Брянской областью заминок нет. Если нужно - решается что-то на локальном уровне. Сейчас, исходя из этого позитивного опыта, решили идти дальше.







Всегда говорю, основа основ для решения нынешних и возможных будущих проблем - это экономика. В 2020 году мы ставили задачу поднять наш товарооборот до миллиарда (долларов - Прим. ред.). В прошлом году мы немножко снизили (темп роста товарооборота. - Прим. ред.) по разным причинам, где-то 800 млн, чуть больше (составил товарооборот за 2023 год. - Прим. ред.). В этом году мы полны решимости восстановить эту цифру. "Думаю, никого не нужно убеждать, что миллиард - далеко не предельный показатель. И главный резерв - реализация крупных кооперационных промышленных проектов", - продолжил Александр Лукашенко. В качестве примера такого взаимодействия он привел сотрудничество с Брянской областью белорусских машиностроительных флагманов - "Амкодора" и "Гомсельмаша", организовавших в этом российской регионе свои производства. Александр Лукашенко

Каждый третий комбайн, который выезжает на российские поля, сделан на совместном производстве "Брянсксельмаш" (статистика последних лет). Когда-то в завод не очень верили сами россияне, "Гомсельмаш" сразу практически привез все свое. Потом российская сторона стала включаться в процесс по запчастям и технологиям. Результатом стала хорошая, демократичная по цене техника с дилерской сетью по всей России.





Речь шла также о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, и здесь, по словам главы государства, сторонам есть чему поучиться друг у друга. Тем более что земли и климатические условия схожие.



"Мы знаем, что Брянщина лидирует (в России. - Прим. ред.) в выпуске отдельных видов сельхозпродукции и ставит рекорды по урожайности картофеля, зерновых (ржи, тритикале, в частности). На хороший уровень у вас вышло животноводство. Для нас это тоже один из приоритетов и широкое поле для совместной деятельности", - сказал Александр Лукашенко.



Президент отметил, что в планах российской делегации во главе с Александром Богомазом посещение Белорусской национальной биотехнологической корпорации - уникального производственного комплекса, где изготавливаются качественные корма для животных, а в перспективе начнется выпуск ветеринарных препаратов и оборудования для животноводства.

"Готовы расширять поставки продовольствия и других товаров, абсолютно не мешая вашим производителям и не конкурируя с вами. Надо объединить наши возможности на необъятном белорусско-российском рынке", - предложил глава государства.

Большие перспективы имеет научное сотрудничество в агропромышленной отрасли. Семеноводство, испытания сортов растений, селекционная работа - это то, что уже делают наши ученые в рамках взаимодействия с Брянской областью. Хотелось бы, чтобы эти совместные проекты увеличивались, но с предельной ориентацией на практику. Александр Лукашенко

Для понимания, все сорта пшеницы, которые сегодня выращивают в регионе, или белорусской селекции, или это совместная работа наших и российских аграриев. У Брянского аграрного университета есть контакты с белорусской сельхозакадемией.





56 тыс. человек в российском регионе связаны с работой на земле. Они первые по производству картофеля во всей России, вторые - по поголовью крупного рогатого скота, и третьи по производству сыров. Объемы - огромные. Все это требует и техники и людей, и новых технологий. С Белорусской биотехнологической корпорацией Брянск уже работает - покупает аминокислоты для добавок в корма, которые делают частично из брянского зерна.

Важно качество пшеницы. Чем лучше качество, тем больше аминокислот мы выпустим. Поэтому мы заинтересованы в работе с приграничными российскими регионами за счет более простой логистики. Мы заинтересованы в более глубоком товарообороте - в поставках зерна из Брянской области и отгрузке в Брянскую область нашей конечной продукции (премиксы, аминокислоты, корма, спецкорма для ценных пород рыб). Александр Бильдюкевич, директор по производству Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Еще одно направление для сотрудничества - строительство. Белорусы зарекомендовали себя с лучшей стороны. Гомельский домостроительный комбинат выступил и застройщиком и генподрядчиком 16-этажного жилого дома в Брянске. Его, без преувеличения, приводят в пример российским компаниям: как можно быстро, недорого и одновременно комфортно строить жилье для людей. Не просто понравилось, даже уже выделили новые площадки конкретно "под белорусов".

Кроме этого белорусы активно работают на восстановлении приграничных дорог региона с Украиной. Климовский, Стародубский, Погарский районы Брянской области страдают от обстрелов. Так, к сожалению, сейчас оборачивается история славянских народов. Поэтому важно для наших соседей видеть в белорусах стабильность.

Официальный Минск не просто так называет россиян братьями. В общем прошлом есть очень дорогие с точки зрения человеческих ценностей периоды, благодаря которым сейчас мы доверяем друг другу. Брянск называют еще и партизанской столицей. Во время Второй мировой войны это было решающим фактором.





"Давние исторические и человеческие связи между Беларусью и Брянщиной очень прочны и многогранны. В полной мере все это касается и другого нашего ближайшего соседа - Черниговской области Украины. На границе трех республик всегда царил дух добрососедства, дружбы и сотрудничества, - сказал Александр Лукашенко. - Сейчас все наоборот, к глубокому нашему сожалению. В этой ситуации белорусы абсолютно солидарны с вами, сопереживают, готовы помочь всем, чем только мы можем".

Еще одна боль, которая объединяет нас - Чернобыль. Брянщина пострадала так же сильно, как и Беларусь. Они тоже, как и мы, заняты восстановлением территорий. Успешно, но сколько потребовалось сил.

К слову, сегодня договорились о полноценном участии белорусских аграриев в "Дне Брянского поля" - это выставка сельхозтехники и последних сельхозтехнологий. Ждут в 2024 году белорусов и на фестивале "Славянское единство". Традиционная встреча молодежи из приграничных областей в 2023 году была в Гомеле, в этом - в Брянске. Все это по кирпичику объединяет.

Сегодня вся работа направлена на то, что те ниши и рынки сбыта, которые были заняты нашими друзьями с Запада и другими странами, должны замещаться нашими предприятиями. И на этом примере, если взять даже Брянскую область, за эти 2 года мы выросли в собственных доходах почти на 30 млрд рублей. Я работаю уже 9 лет. 8 лет назад доход составлял 24 млрд. а сейчас это идет плюсом к 2021 году. А доходы по 2023 году - 67 млрд. То есть, они выросли в 3 раза. И этот рост доходов от роста промышленности, от рынков сбыта, запуска новых моделей. Александр Богомаз

Автобусы, троллейбусы, машины скорой, пожарная и аварийно-спасательная техника - белорусы готовы поставлять в Брянскую область большой перечень разной техники. Об этом сегодня шла речь в Совмине - переговоры с губернатором провел и заместитель премьер-министра Леонид Заяц.

Если посмотреть на планы по белорусско-российскому партнерству в целом, то получаем такие цифры: Калужская область - товарооборот стремится к 1 млрд долларов, Санкт-Петербург - уже есть больше 2 млрд долларов, на 500 тыс. долларов Беларусь торгует с Владимирской областью, Вологодская область - 680 млн долларов, Приморский край, Московская, Липецкая области - и это далеко не конец списка регионов, которые ищут возможности для партнерства.