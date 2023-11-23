Лукашенко о председательстве в ОДКБ: Цели, намеченные белорусской стороной, в целом достигнуты

О безопасности в регионе и мире говорят сегодня в белорусской столице. Минск принимает саммит ОДКБ.

Во Дворец Независимости приехали президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Александр Лукашенко лично встречает каждого гостя. От участия отказался только лидер Армении. Но это не повлияет на легитимность решений, принятых сегодня по итогам переговоров. В эти минуты они проходят в узком составе. ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности не только стран - участниц объединения, но и Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко, открывая саммит. Он проходит под председательством нашего Президента (Беларусь в нынешнем году возглавляет объединение). При этом наша страна всегда была активным членом ОДКБ. Развитие организации, сплочение союзников по блоку, сближение позиций по всем направлениям деятельности организации Беларусь всегда ставила во главу угла. Сегодня в Минске подводят итоги уходящего года и намечают ключевые направления работы в рамках ОДКБ на перспективу.

В ноябре прошлого года во время сессии Совета коллективной безопасности в Ереване Александр Лукашенко озвучил приоритетные направления председательства Беларуси как на внутреннем, так и на внешнем контурах.

"На внутреннем контуре мы стремились повысить сплоченность государств - членов ОДКБ в целях укрепления самой организации, а также обеспечения безопасности и стабильности в зоне ответственности. На внешнем контуре нашей целью было усиление роли и значимости организации в системе международных отношений. Сегодня можно констатировать, что цели, намеченные белорусской стороной в ноябре прошлого года, в целом достигнуты", - сказал глава государства.

По его словам, часть мероприятий уже выполнена, реализация некоторых задач продолжается, а отдельные приоритетные направления носят долгосрочный характер и взяты в проработку как государствами-членами, так и Секретариатом ОДКБ.

"Безусловно, результаты работы - это коллективный успех, заслуга всех нас - участников договора. Мы бы не смогли реализовать задуманное без поддержки приоритетов белорусского председательства со стороны друзей и партнеров", - подчеркнул Президент.