Президент Беларуси о работе промышленности: главное сейчас - ускорение

Одной из тем совещания стала работа промышленного сектора региона. "Вы существенно просели в прошлом году в деревообработке, текстильной промышленности, нефтехимии и ряде других отраслей. Вообще для Гродненщины это недопустимо. Да и первый квартал этого года вы сработали на уровне прошлого года, а значит, пока не компенсировали потери. Восстанавливаться надо быстрее. Как я говорил, бежать, бежать, бежать. Главное сейчас - ускорение", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент заметил, что ориентироваться только на "Гродно Азот" и атомную станцию нельзя. "Я неоднократно говорил о необходимости реализации в каждом районе как минимум по одному серьезному инвестиционному проекту. При назначении губернатора ставилась задача взять на личный контроль реализацию одного значимого для области масштабного проекта. И не на базе республиканского предприятия. Кстати, как здесь у вас обстоят дела? И в частности на "Гродно Азоте" как у нас ситуация? - спросил Президент. - Да и в целом как область работает в этих санкционных условиях? Что сделано в части импортозамещения, в промышленной кооперации с нашими восточными партнерами? Везде ли выстроена логистика доставки комплектующих и товаров?"