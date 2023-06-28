Лукашенко о разрешении ситуации в России: Нет в этом деле героев

Главное, уважаемые друзья, это вывод и уроки, как я всегда говорю. Вывод: это была бы война на два фронта. Это не Пригожин. Пригожин - спусковой крючок. Началась бы эта смута по всей России. И это был бы открыт второй фронт. И тут действительно, как во времена гражданской войны. Еще раз повторяю, и это самый главный вывод: ни Путин, ни Лукашенко не герои. Мы делали свою работу. Но многое упустили. И даже не упустили, а не придали значения этому, - сказал Президент. Сейчас никого не надо сажать. Это я просто обращаюсь к россиянам - ура-агитаторам и патриотам. Не надо никого сейчас сажать, не надо никого расстреливать. Надо остыть и перевернуть эту страницу. Придет время, если будет необходимо, вернемся к этой истории. Но сейчас надо остыть. Не надо накалять обстановку и кого-то упрекать". По словам Александра Лукашенко, сейчас очень непростые времена: "Давайте будем исходить из того, что это только начало. А кто из вас сейчас встанет и скажет, что все, закончено, пойдем руки мыть, обедать, выпивать? Никто не скажет. Давайте будем исходить из худшего, что нас ждут непростые времена. Увидев это, западники - они тоже сделают определенные выводы, и для них будет урок. Они скоординируют свою работу, сконцентрируют и будут наносить удары по самым больным местам. И нам нужно, как вчера Путин сказал, действительно единство нашего общества. Поэтому времена непростые - урок всем. "Нам надо быть внимательнее к таким военным коллективам, если мы их породили, как, допустим, ЧВК "Вагнер" и другие. И нам надо вовремя реагировать на их просьбы и запросы. Вовремя встречаться. Их тоже надо ориентировать и поддерживать. Это большой урок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

