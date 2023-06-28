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Лукашенко о разрешении ситуации в России: Нет в этом деле героев
Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. И сплоченность наших народов сейчас крайне важна. Это подтвердили и события минувших выходных в России. Ситуация вокруг ЧВК "Вагнер" стала (без преувеличения) главной новостью последних дней. Оттого, ожидаемо, обросла многочисленными вбросами и фейками от оппонентов.
Александр Лукашенко накануне развеял эти мифы, расставил все точки над "i" в разрешении непростой ситуации и поделился мотивами действий всех сторон переговоров. Как бы кому-то не хотелось нагреть на этом руки или вбить клин между Минском и Москвой, не выйдет. Это четко читалось во время всего выступления нашего Президента. Подход белорусского лидера в переговорах с руководителем группы "Вагнер" изначально был максимально взвешенным.
Был выбран оптимальный вариант, который позволил не допустить начала массовой бойни по всей России и сохранить, в том числе мирное небо и над нашей страной. Надежное союзное плечо оказалось кстати. Разрешение непростого вопроса - плод усилий президентов Беларуси и России. Но Александр Лукашенко просит не делать из них героев. Называя упущением то, что не смогли заранее предвидеть такое развитие событий. А "ура-патриотов" и среди белорусов, и среди россиян, жаждущих расправы над мятежниками, предостерегает от подобных настроений и советует не разжигать этот конфликт вновь.
Главное, уважаемые друзья, это вывод и уроки, как я всегда говорю. Вывод: это была бы война на два фронта. Это не Пригожин. Пригожин - спусковой крючок. Началась бы эта смута по всей России. И это был бы открыт второй фронт. И тут действительно, как во времена гражданской войны. Еще раз повторяю, и это самый главный вывод: ни Путин, ни Лукашенко не герои. Мы делали свою работу. Но многое упустили. И даже не упустили, а не придали значения этому, - сказал Президент. Сейчас никого не надо сажать. Это я просто обращаюсь к россиянам - ура-агитаторам и патриотам. Не надо никого сейчас сажать, не надо никого расстреливать. Надо остыть и перевернуть эту страницу. Придет время, если будет необходимо, вернемся к этой истории. Но сейчас надо остыть. Не надо накалять обстановку и кого-то упрекать". По словам Александра Лукашенко, сейчас очень непростые времена: "Давайте будем исходить из того, что это только начало. А кто из вас сейчас встанет и скажет, что все, закончено, пойдем руки мыть, обедать, выпивать? Никто не скажет. Давайте будем исходить из худшего, что нас ждут непростые времена. Увидев это, западники - они тоже сделают определенные выводы, и для них будет урок. Они скоординируют свою работу, сконцентрируют и будут наносить удары по самым больным местам. И нам нужно, как вчера Путин сказал, действительно единство нашего общества. Поэтому времена непростые - урок всем. "Нам надо быть внимательнее к таким военным коллективам, если мы их породили, как, допустим, ЧВК "Вагнер" и другие. И нам надо вовремя реагировать на их просьбы и запросы. Вовремя встречаться. Их тоже надо ориентировать и поддерживать. Это большой урок.
Жизнь без войны - результат ежедневной работы, которая не всегда видна. Но эта работа требует колоссальных усилий, а иногда и риска для жизни. Президент вручил погоны высшему офицерскому составу и поблагодарил всех за самоотверженную службу Родине. Погоны генерала - не просто новое звание. Это прежде всего высочайшая ответственность за судьбу страны, за мир на родной земле и безопасность граждан.
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