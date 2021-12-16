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Лукашенко о санкционном противостоянии: У нас в крови нет духа войны, и не мы ее начали
Беларусь всегда открыта к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании о противодействии санкционным мерам, сообщаетБелТА.
Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны, это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начинали, поэтому всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов.
Главу государства радует, что в правительстве и Нацбанке нет признаков истерии или нервозности. "Этот деловой настрой надо сохранять и дальше, но самоуспокоенность (если это самоуспокоенность) недопустима. Каждый день должны быть видны результаты любой работы. Нужна как никогда монолитность и исполнительность!" - отметил Александр Лукашенко.
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