Лукашенко о санкционном противостоянии: У нас в крови нет духа войны, и не мы ее начали

Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны, это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начинали, поэтому всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси