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Лукашенко о сельском хозяйстве: Надо, сжав зубы, выдержать этот и, возможно, следующий год

Лукашенко о сельском хозяйстве: Надо, сжав зубы, выдержать этот и, возможно, следующий год

Западные санкции открывают новые возможности для белорусских сельхозпроизводителей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 18 марта в Глубоком на совещании по вопросам развития агропромышленных объединений Витебской области, сообщает БелТА.

"Момент такой: с одной стороны, тяжелейшая ситуация. Душить нас будут вместе с Россией постоянно. Вы же видите, что они нас включают в списки, чтобы Россия через Беларусь не обошла санкции, то есть за компанию. Но мы-то понимаем, что им надо угробить нас, довести до уровня Украины и навсегда разобраться с этим, - отметил Александр Лукашенко. - Но с другой стороны, для вас, аграриев, и для тех, кто производит сельхозтехнику, - счастье".

Глава государства отметил, что западные санкции - это возможность укрепиться на рынках, особенно российском.

"Это возможности, это шанс. Если мы этим шансом не воспользуемся, никогда наше сельское хозяйство не встанет с колен, - подчеркнул Президент. - Поэтому сегодня надо через любые трудности, сложности, сжав зубы, выдержать этот и, возможно, следующий год. И мы перестроимсяи будем работать нормально. Но вы должны для того, чтобы подняться с колен, получить продукцию и продать".

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