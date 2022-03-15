Лукашенко о ситуации вокруг и внутри Беларуси: Это лишь вершина айсберга

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности высказался насчет ситуации внутри и вокруг Беларуси, отметил заслуги сотрудников спецслужб в реагировании на имеющиеся вызовы, передает сообщает БелТА.

"Я пригласил вас в этот зал для серьезного мужского разговора (такой разговор недавно состоялся с руководящим составом Министерства обороны), - отметил глава государства в начале мероприятия. - Разговор по делу, короткий и, я очень надеюсь, что он будет результативным".

"Что касается той ситуации, которая складывается вокруг и внутри Беларуси - это лишь вершина айсберга. Именно вы знаете глубину и изнанку всех средств и методов воздействия, направленных на нас. Таких как инспирирование государственного переворота, организация террористических актов, акций по устрашению населения, проведение агрессивной информационной войны, попытки разрушить экономику. Словом, гибридная война. Именно такие войны в современную эпоху будут во всех точках нашей планеты, если будут. И конечная точка этой гибридной войны, конечно же, военная агрессия. Пока мы до этого не дошли", - обратился Александр Лукашенко к участникам встречи.

Глава государства подчеркнул, что они как никто понимают остроту ситуации. Красноречиво говорят о ней и раскрытые силами КГБ планы по совершению насильственных экстремистских действий в отношении представителей государственных СМИ, судей, депутатского корпуса, сотрудников силовых структур и членов их семей. Президент обратил внимание, что в 2021 году органами госбезопасности Беларуси во взаимодействии с иными государственными структурами предотвращено 11 попыток совершения терактов, организованных и профинансированных с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии. "Это то, что мы знаем, и то, что можем сказать…" - пояснил Александр Лукашенко.





