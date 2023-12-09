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Лукашенко о сотрудничестве с Экваториальной Гвинеей: Мы не колонизаторы, мы - ваши друзья

Лукашенко о сотрудничестве с Экваториальной Гвинеей: Мы не колонизаторы, мы - ваши друзья

Беларусь не собирается наживаться за счет сотрудничества с Экваториальной Гвинеей, а готова помочь необходимыми технологиями и подготовкой кадров. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в расширенном составе с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, сообщает БЕЛТА.

"Мы, конечно же, не приехали в вашу страну заниматься благотворительностью. Такой возможности у нас нет, да это и не нужно. Но и наживаться за счет ваших людей, вашей страны мы не собираемся. Мы не колонизаторы. Мы ваши друзья. Передавая вам технологии по многим направлениям, в которых вы нуждаетесь, мы обучим ваших людей этим технологиям. Мы не будем присылать к вам своих рабочих. Мы пришлем сюда достаточное количество специалистов", - сказал глава белорусского государства.

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