Лукашенко о сотрудничестве с Экваториальной Гвинеей: Мы не колонизаторы, мы - ваши друзья

"Мы, конечно же, не приехали в вашу страну заниматься благотворительностью. Такой возможности у нас нет, да это и не нужно. Но и наживаться за счет ваших людей, вашей страны мы не собираемся. Мы не колонизаторы. Мы ваши друзья. Передавая вам технологии по многим направлениям, в которых вы нуждаетесь, мы обучим ваших людей этим технологиям. Мы не будем присылать к вам своих рабочих. Мы пришлем сюда достаточное количество специалистов", - сказал глава белорусского государства.